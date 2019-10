Desperdicio de 34 % de alimentos mientras hay 27 % de gente en pobreza

Por cada 3 toneladas de comida que se producen en Colombia, una va a la basura, mientras el 27 % de la población, es decir, unos 13 millones de ciudadanos viven en la pobreza.



El desperdicio de alimentos cuantificado en el país es de 9,76 millones de toneladas de comida al año, lo que representa el 34 % del total de los alimentos que el país podría consumir durante un año.



Estas son las cifras que salieron a relucir en la primera Cumbre Latinoamericana sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, organizada por la Asociación de Banco de Alimentos Abaco y el Global Food Banking.

La situación traspasa fronteras y no hace distingo de clases sociales. En América Latina, por ejemplo, el desperdicio de alimentos soprepasa 127 millones de toneladas al año. Y en este fenómeno que afecta la seguridad alimentaria global participa todo mundo. Por ejemplo, el 28 % del desperdicio ocurre en el momento de la producción; el 6 % se queda en la etapa de procesamiento; un 21 % del desperdicio se hace en el manejo y almacenamiento; otro 17 % de las pérdidas son responsabilidad del eslabón de la cadena que hace la distribución y el mercado, y el restante 28 % se pierde en manos del consumidor.



Mientras eso sucede, la gente se muere, o de hambre o desnutrición. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), una de cada tres personas en el mundo sufre de por lo menos una forma de malnutrición.



Las cuentas existentes señalan que 2.000 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, aguantan hambre o están en riesgo de pasar a tener hambre.



Los científicos han establecido una categoría de malnutrición que se llama 'hambre oculta', es decir, cuando las personas tienen una alimentación deficiente, por ejemplo basada solo en papa y arroz, porque no hay para más. La cuenta de cuántos se afectan por esto es más difícil de hacer.



Los cierto es que, mientras millones de toneladas de comida van a la basura, 151 millones de niños menores de cinco años tienen retraso en su de desarrollo; 462 millones de adultos tienen bajo peso y una de cada nueve personas no consigue alimentos suficientes para estar saludable y llevar una vida activa.



Y pensar que, entre lo que más se bota a la basura están los siguientes alimentos: 35 % son cereales; 40 % son raíces y tubérculos; 20 % son oleaginosas y legumbres; 55 % son frutas y hortalizas; el 20 % son carnes; otro 20 % son lácteos, y, lo increible, el 33 % son pescados y mariscos.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS