La inminente crisis de la reforma agraria propuesta por el presidente Gustavo Petro no es culpa de la ministra Mojica ni del director de la Agencia de Tierras. Los dos han mostrado un compromiso genuino con las metas del presidente, así como un interés real por salir de los cuellos de botella que impiden el avance de la democratización del campo.



Mojica ha restablecido la importancia del sistema de la reforma agraria de la Ley 160, Vega ha movilizado a la ANT para que tenga presencia territorial y ha hecho un diagnóstico útil de los problemas del catastro. El problema no es de personas y cambiarlas no resolverá la crisis de implementación.



Quizás en su afán de mostrar compromiso y ante la imposibilidad de realizar en el corto plazo un redireccionamiento total de la institucionalidad rural, como la que exige el cambio de paradigma de la RRI a la compra de tierras, funcionarios terminan buscando cifras que mostrar, no transformaciones reales. Pero este es un problema del planteamiento que se ha hecho, no de los funcionarios que están viendo cómo hacen para lograr la cuadratura del círculo.



Puede ser que esta columna llueva sobre mojado, que para este punto el barco de la reforma agraria −como quedó− halla zarpado y no tengamos una oportunidad durante este gobierno de corregir el rumbo. Puede ser que, en efecto, la compra de tierras copó toda la agenda de la Reforma Rural Integral, pese a que su concepción implique una verdadera parálisis administrativa. También puede ser que apostarle a corregir el rumbo sea menos ventajoso políticamente que simplemente dejar que el barco se hunda.



Prefiero creer que la voluntad política que con este tema tienen el presidente y sus funcionarios, sumada a la urgencia de construir acuerdos políticos con las demás fuerzas, permitan que la compra de tierras sea solo un componente, quizás el menos urgente, con el que Petro pueda dar cumplimiento a la Reforma Rural Integral y a los campesinos que esperan soluciones.

¿Cuál es el problema por resolver?

Entregar tierras a campesinos siempre será un fin loable en uno de los países con mayor concentración de las tierras formales y una urgencia global de producir alimentos.



El problema es que tras casi un siglo de amargas reflexiones sobre intentos de instituciones como el Incora, de cambiar el panorama agrario, con base en procesos individuales, la Reforma Rural Integral de La Habana determinó que las transformaciones rurales requerían un enfoque integral, un enfoque territorial.

En otras palabras, no se iba a cambiar el panorama rural comprando una hacienda aquí y otra allá, en procesos lentos que implican un enorme riesgo jurídico. Los cambios vendrían de una apuesta de barrido predial a escala municipal dentro de la cual se lidiaran, de una vez por todas, con la mayoría de problemas, desde la formalización de los títulos, hasta el acceso a la tierra a través de la titulación de baldíos y, por qué no, la compra de tierras.



Es cierto, sin embargo, que el cuello de botella principal para implementar el barrido predial, es decir, cómo adjudicar los baldíos ocupados, no se resolvió. Claramente si solo se pueden adjudicar baldíos por debajo de la unidad agrícola familiar (UAF), habrá muchas zonas en las que la urgencia de la titulación cederá a la negativa de que el estado llegue a quitarle la tierra a ocupantes de vieja data que tengan más de una UAF.



La propuesta de ley de tierras nunca logró el equilibrio que sí logró Lula en Brasil con el programa Terra Legal: entregar baldíos a medianos e incluso grandes pagando precios razonables, con topes de UAFs a adjudicar, y diferenciando la implementación por regiones.



También es cierto que las apuestas de eliminar la Ley 160 de 1994 y con ella unas mínimas garantías de que la titulación de baldíos no sería simplemente una piñata para quienes los han venido concentrando, solo fortalecieron el bloqueo político para sacar adelante una ley de tierras. El resultado es que sin ley de tierras que resuelva de manera ágil el tema de baldíos, el barrido no puede servir como mecanismos para fortalecer el acceso.



Y es que la problemática principal del país no es aumentar el acceso a través de la compra de tierras (y ojo, esta puede seguir). El verdadero problema es que la guerra prolongada de este país ha dejado inmensas regiones en situación de interinidad sobre sus derechos sobre la tierra y esto ha alimentado a su vez la guerra.

La tierra está ocupada, pero no está titulada. Lo que no hemos logrado es una ley de tierras y un esfuerzo prolongado por hacer que el barrido funcione que haga viable la formalización y el acceso en un solo proceso administrativo.



Con la Reforma Rural Integral el barco inmenso de la estatalidad rural tomó el rumbo del barrido predial. La meta de los tres millones de tierras en acceso debía lograrse primeramente a través de la recuperación de baldíos, y esta recuperación debía darse simultáneamente con el barrido predial, con el cual también se formalizaban los derechos de propiedad sobre la tierra.



Yo hice parte de la comisión que calculó la meta de los tres millones, y nadie imaginó en ese momento que era deseable, ni desde el punto de vista presupuestal o administrativo, comprar esa enorme cantidad de tierras.



El debate reciente sobre las cifras de la reforma agraria, pero también todos los debates en torno al plan de desarrollo, que le costaron la salida a la ministra anterior, evidencian los riesgos de redirigir un barco tan pesado como lo es la estatalidad rural.



Porque al decir que los tres millones de hectáreas de la RRI implica la compra, lo que en realidad se está diciendo es que el instrumento principal, que es el barrido predial de la Reforma Rural Integral, no tiene uso estratégico. La compra de tierras es precisamente un regreso al modelo de procesos individuales en el que quien oferta pone sobre el estado una pesada carga administrativa para establecer, caso por caso, la viabilidad de la compra.

¿Qué hacer ahora?

Si bien es cierto que la compra de tierras debe seguir, el gobierno necesita diversificar sus apuestas para lograr el acceso a tierras, formalizar las tierras y dar cumplimiento a los acuerdos de paz en materia rural. Hay tres tareas pendientes que representan una oportunidad crítica.



En primer lugar, el gobierno debe lograr los consensos políticos para lograr una nueva ley de tierras como la que logró su homólogo Lula da Silva en Brasil. En efecto, en 2009 Lula logró un consenso en materia de adjudicación de baldíos que parecía improbable entre sectores campesinos y agroindustriales.



La ley de baldíos de Brasil permitió adelantar un proceso masivo y rápido de adjudicación de baldíos a campesinos al tiempo que destrabó la situación de todos aquellos ocupantes de más de una unidad agrícola familiar.



Adicionalmente la ley tuvo un enfoque regional para ofrecer condiciones más ágiles y favorables en zonas de abandono estatal. La ley de tierras de Lula, además, permite un enfoque de barrido predial dado que se promueve el acceso y la formalización en municipios enteros y, dados los incentivos, se espera la masiva acogida de quienes conviven en paz, pero necesitan un camino de formalización rápido y realista.



La regionalización de la ley podría permitir modelos de pagos por servicios ambientales a través de la titulación en zonas que hoy enfrentan altos niveles de deforestación, abandono del estado y regreso del control territorial por grupos al margen de la ley.



El segundo pendiente crítico en materia agraria que debe abordar el gobierno es el fortalecimiento de la institucionalidad para el barrido predial. Aquí lo que es más urgente es entender que el barrido predial va más allá del acceso y la formalización, ya que en realidad sobre él recae el éxito del enfoque territorial de los acuerdos de paz, incluida la restitución eficiente de tierras. Para nadie es un secreto que la acción integral del Estado depende del fortalecimiento de los derechos de propiedad en las zonas rurales.



El barrido es, en esencia, la puerta de entrada del Estado a los territorios más abandonados de nuestro país. No se puede ocultar que el barrido predial no ha sido ni tan rápido, ni tan económico como se pensó, pero precisamente dado su valor estratégico se requiere mantener el esfuerzo, aplicar las lecciones aprendidas, aprovechar los nuevos recursos para el sector, y mantener la buena voluntad de la cooperación internacional que sobre este respecto ha hecho inversiones significativas que no se deben perder.



Finalmente, el gobierno tiene el deber de integrar desde palacio la estrategia agraria y de seguridad. La guerra colombiana tiene un origen agrario, pero las lógicas de violencia tienen su propia dinámica y especificidad territorial.



Sin una estrategia clara de seguridad territorial ninguna intervención agraria tendrá sostenibilidad. Agricultura puede liderar esta vez la llegada del estado a los territorios -por mucho tiempo esto solo lo ha logrado el ejército- pero si esta llegada no está respaldada por una estrategia de seguridad será muy difícil reversar los legados agrarios del conflicto.



La compra de tierras debe continuar, las reformas del plan de desarrollo fortalecen este mecanismo. Pero lo que no podemos es desconocer que aún quedan tres años para construir sobre la base del acuerdo de paz, un acuerdo político nacional en torno a la tierra y con ella una política integral de tierras para una verdadera paz territorial.



MAURICIO VELÁSQUEZ

Profesor asociado de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Su libro coeditado junto con Rocío Londoño, 'La Reforma Rural Integral: debates, acuerdos y trasfondo histórico', está disponible en librerías.

