Radiografía de los desafíos de la economía en este 2024

A juzgar por el comportamiento de los mercados globales, el arranque del año bien podría calificarse como tranquilo. Más allá de los altibajos del día a día, persiste un sentimiento positivo en las principales bolsas de valores, cuyas cotizaciones comenzaron a repuntar desde finales de octubre. En lo que corresponde a Wall Street, varios índices alcanzaron nuevos máximos históricos en días recientes.

El motivo es la percepción de que los escenarios catastróficos de los cuales hablaban los especialistas hace 12 meses no se concretaron. Y es que en lugar de la recesión que llegó a pronosticarse, tuvo lugar el anhelado ‘aterrizaje suave’. La conocida expresión hace referencia a un ritmo de inflación menor, sin que el crecimiento haya sufrido mucho, a pesar del alza más significativa de las últimas cuatro décadas en las tasas de interés.



Ahora que el ritmo de los precios vuelve paulatinamente a un curso mucho más manejable, las expectativas reflejan la impresión de que las clavijas empezarán a aflojarse en un futuro no muy lejano. Una política monetaria menos restrictiva haría más atractivas las inversiones en acciones, lo cual explica el auge señalado.



Pero una cosa es respirar con alivio por lo que pudo pasar y no ocurrió y otra, creer que el camino seguirá despejado. Palabras más, palabras menos, eso es lo que acaba de decir el Banco Mundial, que la semana pasada dio a conocer su más reciente informe de perspectivas.



De acuerdo con el reporte, “más allá de los próximos dos años, el panorama es oscuro”. Para la entidad multilateral, la causa es que el logro de los grandes propósitos acordados por la humanidad en el seno de las Naciones Unidas, y resumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, parece muy poco factible.



Basta recordar que para 2030 se habían fijado varias metas clave: la eliminación de la pobreza extrema, la erradicación de varias enfermedades infecciosas y la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. “Lo que aparece, en cambio, es un hito desdichado”, afirma el organismo. Y este se resume en que el desempeño del crecimiento global en el presente lustro es el más débil desde los años noventa del siglo pasado. Además, los habitantes de la cuarta parte de las naciones en desarrollo están en peor situación de pobreza que antes de la pandemia.

Vientos cruzados

Los números son elocuentes. En 2024 la expansión de la economía global apunta a ser de 2,4 por ciento, lejos del promedio de 3,1 por ciento observado en la década anterior. Por tercer año consecutivo el desempeño estará por debajo del registrado en el calendario precedente.



Si bien en 2025 comenzaría a verse una tímida recuperación, los riesgos de corto y mediano plazo son numerosos. Estos arrancan con la geopolítica, pues las tensiones internacionales son mayores.



Puede ser que los medios hablen menos de la situación entre Ucrania y Rusia, pero las noticias provenientes del extenso frente de batalla no son buenas. El motivo es que Vladimir Putin sigue lanzando ofensivas, mientras Kiev se queda sin recursos para sostener la guerra debido a que en la Unión Europea y en Estados Unidos hay trabas que impiden la entrega de más ayudas, lo cual en unos meses alteraría el fiel de la balanza y haría mucho más vulnerable al Viejo Continente.



No menos inquietantes son las noticias provenientes del Medio Oriente. Aparte de que la ofensiva del ejército israelí contra Hamás prosigue en la Franja de Gaza, la situación en la frontera con el Líbano se complica. Para colmo de males, los ataques estadounidense y británico contra los hutíes en Yemen –que han hostigado a decenas de buques mercantes– le dan una dimensión nueva a la realidad del mar Rojo, por donde pasa el 15 por ciento del tráfico marítimo mundial, pues otros actores podrían entrar en escena.



Hay muchos llamados a la cabeza fría y contactos diplomáticos por doquier, pero la posibilidad de un escalamiento de las hostilidades es mayor ahora. En el caso más extremo, el suministro de hidrocarburos de los cuales dependen decenas de países podría verse seriamente alterado, con todas las consecuencias que ello implicaría sobre los precios de los combustibles y la propia actividad económica.



Motivos adicionales para preocuparse abundan. Lo que haga China frente a Taiwán es fuente de múltiples especulaciones, porque podría desembocar en un enfrentamiento entre las potencias.



A su vez, el curso de la carrera presidencial estadounidense es todavía una incógnita, más allá de la impopularidad de Joe Biden y el respaldo que genera el nombre de Donald Trump entre los votantes del Partido Republicano. Estrictamente hablando, si hay cambio de inquilino en la Casa Blanca o no es algo que importa para las cábalas de 2025 en adelante, pero a medida que se acerquen las elecciones de noviembre los sobresaltos serán más frecuentes.



Tampoco es prudente ignorar los coletazos de ciertas decisiones de corte económico. Así la velocidad de la inflación haya disminuido, el peligro de nuevos brotes alcistas sigue latente. Los especialistas que examinaron el guarismo de diciembre en Estados Unidos encontraron motivos suficientes para preocuparse, porque la inercia de los reajustes es elevada.



En consecuencia, se han multiplicado los llamados a los bancos centrales para que no se apresuren a recortar los intereses. Puesto de otra forma, el costo del dinero seguirá siendo elevado, lo cual es una mala noticia para decenas de países altamente endeudados y para los usuarios del crédito.



Cualquier error de calibración podría enfriar rápidamente el entusiasmo que hoy se observa en las bolsas. Los expertos le dan menos probabilidad a los escenarios extremos, pero eso no quiere decir que se deba bajar la guardia.



De otro lado, factores como el menor vigor relativo de la economía china pesan en el comportamiento del comercio internacional. India –la nación más populosa de la Tierra– está ahora en plena expansión, pero no causa el mismo efecto que tuvo su vecino en la zona del Himalaya.



A su vez, América Latina se encamina a tener un año parecido al que acaba de terminar, según el Banco Mundial. Así, en 2024 la región conseguiría un crecimiento de 2,3 por ciento que vuelve y la coloca en la retaguardia de otras zonas.



Y ese cálculo no considera el eventual impacto que podría tener un fenómeno de El Niño, que en algunos lugares se traduce en sequías y en otros en lluvias intensas, alterando los patrones de las cosechas. Aun si nada traumático pasa, la región experimenta cuellos de botella importantes que actúan como un freno, además de un problema serio de productividad.

Acción y reacción

¿Quiere decir lo anterior que no hay mucho que hacer? En absoluto. Tras una primera mitad en la que pone las cosas en perspectiva y advierte sobre los muchos peligros que acechan a la economía, el trabajo del Banco Mundial señala que lo que procede es revertir la ralentización de la inversión productiva para regresar a un crecimiento satisfactorio.



Tal vez el principal aporte del escrito es mirar los casos de países a los que les fue bien desde mediados del siglo pasado. La conclusión es que en más de un centenar de ejemplos se detectaron períodos de aceleración en el ritmo de las inversiones, que acabarían rindiendo frutos al cabo de unos pocos años. Dicho de manera diferente, el desafío consiste en crear círculos virtuosos para que lleguen más recursos –privados y públicos– a proyectos de diversa índole. Estos pueden ir desde el desarrollo de infraestructura hasta las plantas industriales, como sucedió en los llamados ‘tigres asiáticos’ hace unas décadas.



En ese tránsito resultaría más fácil adelantar procesos fundamentales, como el de la transición energética hacia fuentes sostenibles. No hay que olvidar que los capitales que demanda el abandono gradual de los combustibles fósiles son considerables, por lo cual atraerlos debería ser una prioridad en cualquier capital.



Colombia –junto con Uruguay y Chile– es uno de los países latinoamericanos que aparece como ejemplo en el reporte del Banco Mundial. Según este, entre 2001 y 2007 la inversión privada en el territorio nacional creció seis veces más rápido que en periodos de referencia más ‘normales’. Debido a esa dinámica, tanto el crecimiento como el empleo y la productividad mejoraron de manera significativa.



Sin embargo, más que mirar al pasado, de lo que se trata es de identificar los elementos que hacen que el viento sople a favor. Para el organismo, una buena dosis de estabilidad macroeconómica es clave, junto con la adopción de políticas de responsabilidad fiscal y el compromiso con la apertura comercial y financiera. A lo mencionado se agrega cierta fortaleza institucional, junto con el respeto a los derechos de propiedad y reglas de juego de buena calidad.



Todo lo anterior acaba derivando en la construcción de confianza. Si ello se complementa con un buen nivel de diálogo entre los sectores público y privado, junto con cierta calma en el entorno internacional, la probabilidad de que llegue un ciclo de aceleración de inversiones es mucho más elevada. Como nota adicional se insiste en que es clave “evitar el tipo de políticas fiscales que muchas veces entorpecen el progreso y contribuyen a la inestabilidad”.



Durante los próximos años se verá cuántos países deciden aprender de las buenas lecciones expuestas y poner en práctica los consejos que hace el Banco Mundial. Bajo el supuesto más optimista, en el cual los que ya tuvieron éxito vuelven a repetirlo, “las economías en desarrollo se acercarían un tercio del camino al potencial económico pleno”, dice el informe.



De ser así, habría alguna probabilidad de que la presente década no termine con un cúmulo de promesas incumplidas respecto a la construcción de un mundo mejor. Pero si nada pasa, el desenlace está cantado y será muy difícil recuperar el terreno perdido, por lo menos de aquí a 2030.



Y esa consideración también es válida para la economía colombiana, que este año volvería a estar por debajo del promedio latinoamericano. Quizás con más urgencia que en otras latitudes –dado el pobre desempeño reciente de la formación de capital– se requiere acelerar la inversión productiva para crecer mucho más rápido. Pero eso requiere hacer las cosas de manera muy diferente a lo visto en los últimos tiempos, algo que debería tener muy en cuenta ya sea el Gobierno actual o el que le siga.



RICARDO ÁVILA

Especial para EL TIEMPO

En X: @ravilapinto