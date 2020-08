Derrumbe en Pacífico I no afecta la movilidad, según Covipacífico

La Concesionaria Vial del Pacífico, Covipacífico, informó, en relación con el derrumbe ocurrido ayer en la doble calzada del Proyecto Autopista Conexión Pacífico 1, que, si bien estos son riesgos a los que se expone una obra de esta naturaleza, en el sitio de deslizamiento de tierra esto no interrumpió la movilidad.



Advirtió, además, que de inmediato se puso en marcha plan para la remoción de la tierra y otras acciones para la recuperación de la zona afectada.



Según el concesionario, se presentó un desprendimiento superficial de un talud ubicado en la vía en construcción, hacia el Túnel de Amagá por el costado de Titiribí, afectando el concreto lanzado de protección, los pernos y anclajes de estabilización.



Este incidente no dejó heridos, afectaciones materiales en las zonas aledañas, ni daño de maquinaria. "El incidente no influye en la movilidad del corredor existente que opera la Concesionaria entre Ancón Sur - Primavera - Camilo C y Bolombolo".



En un comunicado, Covipacífico indicó que se trata de una situación de obra, y que estas, forman parte de los manejos técnicos a los que se enfrenta un proyecto en construcción en terrenos de características geotécnicas de gran complejidad y descartó la presencia de agua subterránea o indicios que indiquen movimiento mayor en el sitio.



Por: Economía y Negocios