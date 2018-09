Con derechos solares, edificios dan acceso a la luz a predios vecinos

El desarrollo progresivo de los centros urbanos y su crecimiento en altura están haciendo más complejo que las viviendas tengan acceso a la luz solar y, por lo tanto, que la aprovechen para la generación de energía. De ahí, que en algunos países los derechos solares se estén convirtiendo en una política para la ejecución de nuevos proyectos.

La situación es que esta forma de ganar densidad muchas veces se hace sin importar si se afecta a los vecinos. Por eso, las investigaciones y desarrollos en los países más avanzados están incorporando este concepto, hasta hoy poco conocido en Colombia y en Latinoamérica.



Es el caso de Israel, donde el Gobierno y el Ministerio de Economía e Industria impulsan estas acciones, luego de recibir el insumo de la innovación, derivado de un proceso científico e investigativo previo.



Allí, además, las tecnologías no solo se aplican a los nuevos emprendimientos, ahora conocidos como startups, sino también a la arquitectura y a la construcción de edificaciones de diferentes usos, buscando hacerlas más sustentables y eficientes en energía, teniendo en cuenta el crecimiento sostenido de su población, que vive en un país pequeño.



El profesor Isaac Guedi Capeluto, jefe del Laboratorio de Clima y Energía, de la Facultad de Arquitectura y Planeación Urbana del Instituto Tecnológico de Israel (Technion), explica que al 2048, uno de los desafíos será duplicar la densidad poblacional, pero con el doble de calidad de vida.

Dinámica en obras nuevas

Con este panorama, las edificaciones nuevas ya están incorporando los derechos solares, la certificación energética de las construcciones y el estándar de construcciones sostenibles, que van más allá de la conocida certificación Leed, de Estados Unidos, y cuyo fin es avalar los edificios que son líderes en energía y diseño sostenible.

Según el académico, en Tel Aviv, las investigaciones del Technion han arrojado elementos para establecer normas que lleven a plantear diseños que no afecten con sombras a la gente de las casas cuando hay planes de reordenamiento, sin afectar la meta final de subir la densidad. De hecho –agrega Capeluto–, en un barrio se desarrolló un proyecto que estaba frente a unas casas y el diseño de los edificios tuvo en cuenta alturas de cada edificio, de tal manera que, teniendo en cuenta la hora del día, no dejara sin luz del sol a las casas del frente.

Asimismo, los avances en la ciencia y las investigaciones han llevado a que las nuevas viviendas de este país estén incorporando el concepto de la certificación energética, que al igual que los electrodomésticos, refleja cuánta energía consume la vivienda, en calefacción o en aire acondicionado según la época del año, tomando variables como el sol y el viento, que se plasman en el diseño de la misma. Si bien la inversión inicial es mayor, en el largo plazo el retorno para el usuario está representado en el costo de los servicios públicos y, de acuerdo con los materiales usados y el diseño, entre otros, la vivienda tiene una certificación que indica cuánta energía consume.



“El alza de precios está solamente entre el 2 y el 3 por ciento en el costo final de la vivienda”, sostiene Capeluto, al explicar que esta certificación se conoce bajo el estándar 5282.



Así, el ahorro energético en una construcción con esta certificación puede estar entre el 20 y el 50 por ciento, e incluso en aquellas que tienen el grado A en la etiqueta, dicho ahorro puede superar el 50 por ciento.



Entre tanto, a través del Technion también se desarrolló el estándar 5281, un código de diseño arquitectónico sostenible de Israel, que es similar a la certificación Leed, pero que incluye componentes adicionales al diseño y a los materiales, como por ejemplo los aislamientos y los sistemas mecánicos que se utilizan en la edificación, así como la ubicación de los mismos.

Este estándar inició de manera voluntaria pero sólo cuando se decidió que las 15 municipalidades principales del país lo adoptaran de forma obligatoria y lo deban ampliar en conjunto con el estándar 5282, el mercado reaccionó y se comenzó a masificar.



“Como el clima es diferente los requerimientos son diferentes según las zonas, pero el requerimiento es el mismo”, asegura el experto del Technion.



Estas políticas llevaron a que el número de viviendas con certificación verde en Israel pasara de 9.454 en el 2014 (15 por ciento del total de las nuevas) a 48.002 en el 2016 (43 por ciento del total) y entre enero y abril del 2018 su número se ubicó en 17.600.

Vistiendo los edificios ya construidos

Adicionalmente, en la búsqueda de tener viviendas y construcciones más amigables con el medioambiente, que a la vez ofrezcan eficiencia energética, otra de las investigaciones que se han adelantado tienen que ver con el desarrollo de elementos, con nuevos materiales, que permitan adaptar las viviendas usadas, para que aprovechen no solo el sol, sino también las corrientes de viento.



"Si no se hace algo con los edificios actuales no se podrán cumplir los compromisos del Acuerdo de París (COP 21), en materia de emisiones y calentamiento global.



Por ello, estas soluciones también incluyen métodos verdes para agregar vegetación a las viviendas, así como mecanismo para aprovechar la humedad del aire, que se captura y se canaliza al edificio.



El objetivo es reducir el consumo de energía para calentar o para enfriar las viviendas, siempre bajo la óptica de tener una mejor calidad de vida a pesar del aumento sostenido de la densidad poblacional en centros urbanos.



ÓMAR AHUMADA

Enviado especial Haifa (Israel)

Subeditor de Economía y Negocios

TWITTER: @omarahu