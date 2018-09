'No permitiremos que pisoteen la política de vivienda'

El exviceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, junto con miembros de la bancada de Cambio Radical, estuvieron este jueves en la sede del Ministerio de Vivienda, en el centro de Bogotá, radicando un derecho de petición con más de 30 inquietudes sobre el programa de las viviendas gratis y otros temas.



Estas surgieron tras las declaraciones del viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra, a EL TIEMPO, el pasado 22 de septiembre, en el sentido de que los inmuebles "quedan lejos de la oferta de trabajo, de la oferta institucional e incluso, en los extramuros de las ciudades". Pero estas solo fueron algunas de las opiniones que generaron la controversia y que motivaron a Henao a decir que "no permitirán que pisoteen la política que manejaron".

Muy puntuales, a las 10:30 a.m. de este jueves, integrantes de la bancada llegaron al Ministerio. Media hora después arribó Henao, quién ingreso -según voceros del Ministerio- al despacho del ministro Jonathan Malagón. Vargas Lleras no asistió y el actual jefe de la cartera, Jonathan Malagón, dijo que evaluará el derecho para pronunciarse.



En este entorno, el documento firmado por Vargas Lleras, Henao y la bancada le piden al Ministro "informar ¿cuáles son los proyectos de vivienda ejecutados en el programa de gratuidad, que -según el análisis realizado por esa dependencia- se encuentran en las condiciones referidas? Por favor indicar, para cada uno de los proyectos, ¿cuáles fueron las fuentes de información que se revisaron para llegar a esa conclusión?", dicen en el derecho de petición.



Igualmente, solicitan explicar jurídica y técnicamente a qué se refiere el concepto de “extramuros de las ciudades”.



A esto, le suman aclaraciones sobre "si alguno de los proyectos ejecutados en el marco del Programa de Vivienda Gratuita se encuentra por fuera del perímetro urbano del municipio respectivo, de conformidad con lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) correspondientes. En el caso en que alguno o algunos de los proyectos se encuentren en estas condiciones, solicito se anexen los soportes técnicos de esa conclusión".



También sobre las viviendas gratis, Vargas Lleras, Henao y la bancada preguntan -a propósito de las declaraciones del Viceministro- "¿cuántos procesos de contratación para la construcción de equipamientos han iniciado después del 7 de agosto del 2018 y su valor?".





Con base en esto, piden informar "¿cuál es el presupuesto que destinará esa entidad, en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, para la construcción de equipamientos (...)?



Las inquierudes vuelven a remitirse a lo dicho por Saavedra, en el sentido de que que "en los proyectos se presentan diferentes delitos, como el microtráfico, riñas, etc.". Por eso, le preguntan al Ministerio si hay algún estudio y, de nuevo, cuál es el presupuesto para el acompañamiento social. Además, el número de procesos de revocatoria de subsidios del programa de vivienda gratuita en la administración anterior.





Finalmente, con base en que -según información del actusl Ministerio- se costruyeron efectivamente más de 100.000 viviendas gratis y se contrató la ejecución de 30.000 más, de las cuales 22.000 deben finalizar en esta administración Vargas Lleras y la bancada de Cambio Radical preguntan: "¿Cuál es el cronograma definido por el Ministerio para la terminación y entrega de esas 22.000 viviendas?".



Más inquietudes



Aunque se pensaba que el derecho de petición se centraba únicamente en las viviendas gratis, Vargas Lleras y la bancada de Cambio Radical van más allá, pues también le solicitan a Malagón explicar los alcances de los programas lanzados recientemente.



Por ejemplo, en el caso del programa denominado Semillero de Propietarios, el exvicepresidente le solicita informar ¿cuál es el valor máximo del canon mensual de arrendamiento que se pagará en el marco del programa y el valor máximo de las viviendas que se podrán arrendar en desarrollo del programa?



Les suma, además, otros interrogantes respecto al aporte mensual que realizará el hogar, el monto del subsidio y la discriminación del presupuesto anual de la iniciativa para las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, así como los criterios del Ministerio para realizar una distribución territorial de los 200.000 subsidios que espera otorgar.





Otra inquietud está relacionada con la fecha en que se publicará, para observaciones de los interesados, el proyecto de decreto que reglamenta las condiciones de acceso y ejecución del Programa Semillero de Propietarios.



Pero ahí no quedaron las inquietudes. Vargas Lleras y la bancada también solicitaron respuestas sobre el programa Casa Digna Vida Digna. Al respecto, pregunta: ¿Cuál fue el análisis realizado para la definición de la meta de 600.000 mejoramientos integrales de la iniciativa y los criterios del Ministerio para realizar una distribución territorial de igual número de subsidios a otorgar?



Y le suman puntualizar, por ejemplo, los requisitos para acceder al programa y aclarar cuáles son las diferencias con otros previamente implementados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como Vivienda Saludable y Conexiones Intradomiciliarias.



Además, solicitan -por medio del derecho de petición- ¿cuáles son los estudios y modelaciones financieras adelantados para definir los costos de las intervenciones de los 600.000 mejoramientos?



Finalmente, Vargas Lleras y la bancada solicitó copia de los informes que soportan la redefinición de los topes de precio de vivienda de interés social.



Gabriel E. Flórez G.

