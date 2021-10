Menor dependencia de exportaciones petroleras

En el análisis exprés de la semana, surgen los temas de las tasas del Banco de la República, el precio del petróleo y la recuperación del empleo y las exportaciones.

¿Qué hay detrás del petróleo a 80 dólares, la creación de nuevos puestos, las exportaciones superando el nivel del 2019 y los intereses subiendo por primera vez en cinco años? Estas son las cuentas claras:

El petróleo, ¿a precios de hace siete años?

Hace 7 años, el jueves 9 de octubre del 2014, fue la última vez que el barril de

petróleo se vendió a más de US$ 90. Ese día, el barril de la referencia Brent se negoció a US$ 90,47. Ya venía en picada hasta llegar a US$ 26, el 20 de enero de 2016. La semana que pasó, el barril se llegó a negociar por encima de US$ 80, y Goldman Sachs cree que podría llegar a US$ 90 a final de año, más de 7 años después.

Intereses negativos en el Banco de la República

Por primera vez en cinco años, el Banco de la República subió su tasa de interés, que influye en los intereses que los bancos cobran o pagan al público. La última vez que lo había hecho, la tasa subió de 7,5 a 7,75 %. Esta vez, la tasa subió de 1,75 a 2 %. Si se mira en términos reales -es decir, quitando la inflación-, en agosto del 2016 la tasa subió de -1,1 % a -0,85 %, y ahora subió de -2,69 % a -2,44 %.

Menor dependencia de exportación petrolera

Por primera vez desde el arranque de la crisis por la pandemia, las exportaciones colombianas lograron en agosto un valor superior al de antes de la pandemia. Sin embargo, hay un cambio muy significativo luego de estos dos años. En el 2019, de los US$ 3.257 millones, el petróleo y demás minerales pesaban el 53 %. Ahora, en el 2021, solo representan el 43 % de los US$ 3.318 millones exportados.

El empleo repunta por su propia cuenta

El empleo se recupera, tras la parálisis por el covid, y se acerca a los niveles prepandemia. Sin embargo, el peso de los distintos tipos de trabajos cambia. En agosto del 2019, los empleos particulares y del Gobierno, que se presumen formales, eran el 43,9 %. El año pasado bajaron a 42,3 %, y ahora son el 41,7 %. En cambio, el trabajo por cuenta propia era el 41,2 % en 2019; subió a 43 % en 2020, y ahora es el 45,6 %.