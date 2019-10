Demoras en vuelos desde El Dorado se mantendrían durante todo el día

Los inconvenientes con el acceso del personal de la Aeronáutica Civil a la torre de control, para despachar los vuelos, ocasionaron retrasos de hasta 90 minutos y una fila de aviones esperando a ser autorizados para despegar. Aunque la operación se regula de manera paulatina, las demoras podrían extenderse en todo el día, mientras se cumplen los horarios de salidas de los vuelos, indicó una fuente.



La situación se registró desde las 6:30 a. m.

Los hechos fueron narrados por fuentes enteradas de la situación operacional de la terminal aérea y EL TIEMPO pudo establecer que la pista norte no estaba en operación mientras que había una fila de aviones en la pista sur.



De acuerdo con las fuentes, todo sucedió por una falla en el ascensor de acceso a la torre. Este medio conoció que había un ascensor alterno para el acceso a la torre de control, pero no había quién lo operara.



Durante la mañana, más de 20 vuelos de Avianca estuvieron represados, mientras que Latam Airlines activó contingencia al tener otros 20 vuelos retrasados en el momento más crítico de la operación, que comenzó a ser superado hacia las 8:10 a.m., pero que generará demoras en los itinerarios del resto del día.



Tras comenzar a superarse la congestión, finalmente los vuelos afectados de Latam Airlines fueron solamente 5, según indicó la compañía.



La Aeronáutica Civil indicó que "se presentaron algunos retrasos en la operación aérea por mantenimiento estructural en la torre de control, que no afecta la seguridad de la operación".



La solicitud que hizo la Aerocivil apuntaba a que los usuarios se mantuvieran en contacto con sus aerolíneas por posibles cambios en sus itinerarios.



La entidad agregó que "personal técnico de la Aerocivil trabajó para restablecer el normal funcionamiento lo más pronto posible", lo que efectivamente empezó a darse con el transcurrir de las horas.



Con algunas aerolíneas inicialmente se manejaron tiempos de demoras en las salidas de vuelos fueron de hasta 3 horas, por lo que los retrasos podrían permanecer durante todo el día, indicó un vocero.



