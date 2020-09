Así se abrió camino DelOrigen en el mundo de la comida saludable

¿Y qué tal si…? Con esta frase han surgido, en los últimos cinco años, las iniciativas con las que Cristina y Claudia Sánchez Gutiérrez de Piñeres le han ido dando forma a DelOrigen, una marca de alimentos saludables, con alma costeña, que está consolidándose entre los consumidores colombianos y ya está saliendo a conquistar mercados extranjeros.(Le puede interesar: 'Doblamos la planta personal de tecnología': Inter Rapidísimo)

Estas hermanas provienen de una familia que se ha dedicado a la agricultura y la ganadería durante tres generaciones. Y es justo ese apego por el campo, por lo natural, y al espíritu emprendedor que las caracteriza, lo que las llevó a interesarse, hacia el 2013, en las tendencias de consumo saludable que para entonces estaban consolidadas en Europa, ganaban terreno en Estados Unidos y se asomaban con timidez en Colombia.



Cristina Sánchez, cofundadora de la empresa, recuerda que convencidas de que a la vuelta de unos años esa tendencia iba a crecer en el país, apostaron por construir un negocio que estuviera a la vanguardia de la alimentación saludable, cuando eso ocurriera.(También: 'No sé qué hubiera pasado con la pandemia sin las EPS')

¿Cómo fueron esos comienzos?



Después de hacer una investigación extensa sobre alimentación saludable en otros países, optamos por producir y vender productos terminados, como snacks, empacados, secos y harinas. Era 2014 y para entonces el mercado nacional estaba muy virgen para este tema, de modo que fue difícil, por ejemplo, vender harinas saludables, como las de avena y coco; además muchas personas no sabían cómo elaborar los productos y abandonaban la idea de alimentarse sanamente.



¿Y cómo convencieron a los clientes?

​

Un día, pensando en el asunto y en qué hacer con una harina de amaranto que teníamos a punto de vencerse, nos preguntamos ‘¿Y qué tal si fabricamos un producto terminado con ella, waffles por ejemplo, y los vendemos congelados y listos para preparar? Eso despertó el interés de los clientes y cambió el concepto de producción; en adelante la empresa se enfocó en fabricar alimentos que requirieran una mínima preparación para consumirse.



¿Cuál es la historia de los deditos?



Los waffles, que son un producto muy consumido en otros países, como Estados Unidos, no son tan afines a la cultura colombiana. Otro día, mientras estábamos en uno de los desayunaderos más populares de Barranquilla, a mi mamá le llamó la atención que en todas las mesas había deditos de queso y empanadas. Ella misma dijo: ‘Y qué tal si en lugar de waffles hacemos deditos y empanadas?’. Decidimos seguir esa idea. Hoy contamos con un portafolio de 21 productos congelados saludables.

Cuando eres pequeño nadie te pone atención, los bancos no te creen y a las empresas y proveedores tampoco les llamas

la atención

No es fácil hacer empresa en Colombia. ¿Cómo lo lograron?

​

En la etapa inicial teníamos muchas falencias y obstáculos que nos impedían crecer; cuando eres pequeño nadie te pone atención, los bancos no te creen y a las empresas y proveedores tampoco les llamas la atención. Solidificarse y ganar credibilidad a temprana edad y en un sector innovador, es muy difícil. Hemos aprendido en este proceso que uno no debe dejar que los problemas te desmotiven o te saquen del propósito de alcanzar la meta final.



(Además: 'Pocas reglas y muchas oportunidades, así funciona Netflix')



¿Cómo está DelOrigen?



La cuarentena nos sirvió para enfocarnos en mejorar nuestra planta en Barranquilla, que tiene cerca de 1.000 metros cuadrados, con zonas divididas y certificadas para cada tipo de producto. Tenemos 60 colaboradores y el proyecto de contratar más.



¿En cuántas ciudades están?



Cinco años después de empezar tenemos nuestros productos en mercados saludables, supermercados y cafeterías institucionales en 40 ciudades del país, y empezamos a comercializar en Panamá, en Perú este mes y en octubre llegamos a Estados Unidos (Texas y La Florida).



¿Cómo imagina a DelOrigen en cinco años?



Siempre hemos tenido la vista puesta en crecer como empresa a nivel nacional y en llegar a mercados externos, por eso nos hemos ocupado en lograr que la planta tenga las certificaciones necesarias para poder exportar hacia Estados Unidos y Europa. Nos gustaría en cinco años tener sedes de producción en Brasil, México y Estados Unidos.



¿Los afectó la pandemia?



Empezamos el 2020 con el plan de abrir puntos de experiencia en sitios de alto tráfico, como el aeropuerto El Dorado y hospitales; también íbamos a llegar a nueve almacenes Éxito Guau; abrimos en El Dorado unas semanas antes de que empezara la cuarentena. Y nos tocó cerrarlo. De todos modos tuvimos que aumentar la producción, porque al comienzo de la pandemia se elevó la demanda en supermercados; la gente se aprovisionó y compró de todo.



¿Qué viene en esta etapa de reactivación?



Vamos a retomar nuestras operaciones en el punto de El Dorado y a empezar con otro en un almacén Éxito. Dedicaremos el resto del 2020 a fortalecer nuestros procesos de calidad y productivos en la planta. Queremos crecer en exportaciones a Panamá y Perú, y llegar a Estados Unidos antes de diciembre.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS@soniaperilla

