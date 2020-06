Expectativa por reunión, hoy, de comité de regla fiscal sobre déficit

En horas de la tarde de este miércoles, el comité de expertos del comité al que el Gobierno le consulta sobre déficit fiscal, tendrán una reunión extraordinaria. El contexto alrededor del tema es que el país, para enfrentar las necesidades que ha planteado el coronavirus, ha ido agrandando la deuda, con lo cual, el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos que recibe y los gastos que se tienen en un país, podrían sobrepasar el límite que establece la ley de regla fiscal. He aquí las cábalas.

Bien lo han dicho muchos pensadores: la historia se partió en dos, antes del coronavirus era una cosa y después del coronavirus no hay punto de comparación.



Colombia, en el 2011, llevó al Congreso de la República una ley de regla fiscal, con el objetivo de ponerle disciplina al manejo de las finanzas públicas. Desde esa perspectiva, lo que se proponía en esa norma era que se creara un comité que le pusiera un tope al déficit fiscal que podría tener el país, según sus ingresos, gastos y, por consiguiente, la capacidad de pago de una deuda.



Con la venia del Congreso se aprobó la ley de la regla fiscal, así que, cada año, cuando el Ministerio de Hacienda presenta un documento clave, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (que este año no presentará en las fechas tradicionales), se marca el derrotero en el déficit fiscal que manejará el país cada año (por una década, que es la vigencia de dicho Marco Fiscal). La norma dice que las cifras se pueden revisar cada año y contempla casos excepcionales, como el de una crisis.



Antes de la cuarentena, el Gobierno colombiano tenía un techo de déficit fiscal de 2,2 % para 2020, lo que estaba más que inscrito dentro de unas finanzas públicas sanas.



Después del coronavirus, escenario en el que el Estado ha tenido que adquirir deuda por aquí y por allá para tratar de enfrentar necesidades inmediatas (crisis humanitaria), a corto plazo (reducción del empleo y semiparálisis de la producción) y a largo plazo (riesgo de aumento de la pobreza), las cosas cambiaron.



El comité consultivo de la regla fiscal, en abril, permitió una flexibilización del déficit hasta el 4,9 %. Luego, en mayo, partiendo del estimativo de desaceleración de la economía que previó el Gobierno, le permitió ampliar el déficit a 6,1 %, con el cual, el hueco ya no sería de 22 billones sino de 61 billones.



Sin embargo, las circunstancias que provocaron la crisis se han prolongado más de lo previsto. Al Ministerio de Hacienda, quien porta la billetera pública, le han hecho recomendaciones para que "pierda el miedo a endeudarse", con el argumento de que se trata de una crisis, una situación excepcional, cuyo tratamiento, no puede hacerse con las mismas pinzas que se usan en una situación normal.



En ese contexto, la expectativa de algunos analistas, con la reunión de hoy, es que el comité podría ceder aún más en el déficit. El interrogante es, hasta donde permite ampliar el hueco fiscal la cláusula de gasto contracíclico (que el Estado gaste para que la economía no caiga tanto, ante la dificultad que tiene el sector privado de poner recursos para sus gastos) que se ha usado hasta ahora para ampliar el déficit?



Con base en las cifras de gasto que lleva hasta ahora el Gobierno, algunos analistas estiman que el déficit fiscal tendría que ampliarse a un rango entre 7,5 y 7,8 %, es decir, es decir, entre 75 y 78 billones de pesos, a punta de deuda. Esto, va de la mano con lo que dijo el domingo pasado en EL TIEMPO el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría: el segundo trimestre del año, para Colombia, podría ser el peor de la historia.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS