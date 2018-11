'Prueba al puente Hisgaura la debe pagar Sacyr': Fondo Adaptación

Tras visitar el puente Hisgaura, en la vía Curos-Málaga, en Santander, por la preocupación de la comunidad por el estado de la obra que presenta sinuosidades en los bordes, el gerente del Fondo Adaptación, Édgar Ortiz, dejó en claro que la prueba de carga es una responsabilidad de la española Sacyr, como contratista, que deberá asumir y pagar.

Según el funcionario, quien se posesionó hace dos semanas y llegó a lidiar con la situación, esta obligación se sustenta en el Código Sísmico de Puentes, vigente para la fecha de la firma del contrato, el cual establece que la prueba de carga es requisito necesario para la aceptación definitiva de la obra.



Y agregó que en los estudios previos, que son parte integral del contrato, se advierte que el contratista asumirá los costos de todas las pruebas necesarias para garantizar que la obra entregada cumpla las normas técnicas.



Por ello, ante las observaciones realizadas por la interventoría ETA en el desarrollo de la obra, esta le solicitó al constructor desde el 27 de diciembre de 2017 la prueba de carga a su costa.



Ortiz indicó que lo anterior fue ratificado por el Invías considerando que “dado el comportamiento no adecuado en condiciones normales de la estructura durante su construcción, la prueba de carga estática y dinámica, deberá realizarse con cargo o a costa del contratista que adelanta el proceso constructivo”.

Francisco Javier Martínez, director Jurídico de Sacyr Colombia le dijo a EL TIEMPO que ni esta prueba de carga ni el faldón lateral estuvieron en el contrato, pero que en todo caso la compañía viene preparando las actividades para cumplir con estas exigencias, sobre cuyo costo no se ha pensado si lo deban llevar al tribunal de arbitramento.



Por su parte, Juan Pablo Durán, director de Producción de la compañía, indicó que dar al servicio puentes sin pruebas de carga es algo muy habitual en Colombia. “Hemos construido otros puentes para otras entidades, como puede ser el Invías y no tienen prueba de carga. Por norma no lo traen”, agregó. Entre tanto, por los supuestos defectos técnicos, la acción de Sacyr en España cayó este viernes un 7,9 por ciento.



