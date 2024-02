¿Precaución o suspensión? Decretos que preocupan al sector minero / Ricardo Ávila

Aun en Colombia, donde el ciclo de noticias es vertiginoso, la cadena de hechos y anuncios de la semana pasada fue particularmente extensa. Basta con mirar los titulares que registraron los efectos de la sequía, el choque de trenes entre el Presidente e instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría, la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, los vaivenes de la economía y los movimientos en el equipo del Gobierno, entre otros, para confirmar la afirmación de que los tiempos actuales se separan de lo rutinario.



Debido a ello, en más de una ocasión desaparecen del radar de la opinión temas que pueden tener consecuencias muy graves sobre la marcha de la producción y el empleo, tanto en el ámbito regional como en el nacional. Ese es el caso de dos decretos expedidos el pasado 30 de enero por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que abren un enorme signo de interrogación sobre la minería formal, tanto la actual como la futura.



Lo que está en juego es importante. Según las cifras disponibles, el peso que tiene el sector equivale al tres por ciento del producto interno bruto, además de la generación de 900.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Aparte de lo anterior, las contribuciones pagadas en 2022 sumaron más de 20 billones de pesos, entre impuestos de renta, regalías y otros gravámenes.

Igualmente, este renglón representa casi una tercera parte de las exportaciones y ha impulsado el desarrollo de la infraestructura, incluyendo puertos, carreteras y ferrocarriles. En materia de bienestar, los municipios donde existen explotaciones legales muestran una mejora sustancial en lo que atañe a necesidades básicas insatisfechas y retención de gente joven, por cuenta de las oportunidades laborales que se abren.



No hay duda de que la extracción de recursos naturales no renovables también causa impactos sobre el entorno. Por ello, en las más diversas latitudes la legislación ha evolucionado con el fin de fijar estándares estrictos en lo que corresponde a emisiones, vertimientos o recuperación de terrenos afectados.



A lo anterior se agregan parámetros orientados a mitigar los riesgos y evitar daños irreparables, lo cual exige contar con una buena institucionalidad pública en la que primen los conocimientos técnicos y el manejo profesional. Uno de los puntos más complejos es el combate a la ilegalidad, que en el caso del oro ha sido responsable de la depredación de cuencas hidrográficas y bosques en partes de la geografía colombiana.

Las tierras raras son un conjunto de elementos usados en celulares, computadores y hasta en defensa militar. Foto: iStock

Pero la meta de asegurar la sostenibilidad no necesariamente se consigue a punta de proscribir o cerrarle el espacio a una actividad que es tan antigua como la existencia del ser humano, a menos que sea aquella que se adelanta de manera criminal. Más allá de que un puñado de naciones como Costa Rica se hayan alejado de la minería, en el resto del mundo el énfasis ha sido aprender de los errores del pasado y hacer las cosas bien, a sabiendas de que en el subsuelo están las respuestas a los grandes desafíos del presente.



Tal vez el más complejo de todos es la transición energética, que pasa por la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales, como la radiación solar o el viento. A lo anterior se suma el transporte, mediante el remplazo de los motores de explosión por las baterías para diferentes tipos de vehículos o el eventual almacenamiento a gran escala.



Todo ello hará necesario un uso más intensivo de elementos como cobre, níquel o litio. En contra de lo que se pueda llegar a creer, la demanda seguirá creciendo en un planeta ávido de energía, que requiere ponerles límites a los gases de efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global. Como bien lo resume el economista venezolano Ricardo Hausmann, “para salvar la atmósfera, hay que arañar la Tierra”.

No solo el qué

Ante semejante diagnóstico el gran dilema es cómo resolver de la manera adecuada un acertijo muy difícil, que obliga a incorporar múltiples factores en la ecuación. No hay duda de que la preservación de la biodiversidad y el cuidado del entorno natural debe ser una prioridad, junto con el bienestar de las comunidades tanto urbanas como rurales.



Llegar al justo medio es complejo, pues cada visión incorpora un sesgo particular. Por eso, construir consensos que nazcan de confrontar opiniones dispares y enfoques distintos es la manera adecuada de encontrar buenas soluciones.



Lamentablemente, eso no parece haber ocurrido con lo decretado esta semana por el Ministerio de Ambiente, que amenaza con hacer inviables operaciones o labores que cuentan con los permisos del caso y se han desarrollado de buena fe. De manera tácita y explícita, lo hecho afecta en forma transversal a temas que son responsabilidad de otras carteras y quedan supeditados a una mirada no necesariamente multidimensional.



La primera disposición –la 0043– adopta medidas para la protección especial de las fuentes hídricas en La Guajira, muy en la línea de lo que mencionaban algunas de las normas que se expidieron al amparo de la emergencia, social y ecológica declarada por el Ejecutivo al comenzar el segundo semestre de 2023. Cuatro meses después, la Corte Constitucional dejó sin efecto la gran mayoría de las determinaciones promulgadas, aunque el fallo definitivo todavía no se conoce.



A primera vista, el objeto de lo decretado es proteger el agua, dándoles prioridad al consumo humano y al uso agrícola o pecuario, con énfasis en asegurar el derecho a la alimentación. Dada la escasez del líquido en la zona norte de Colombia, cualquier acción en el sentido de cuidar el recurso aparece como adecuada.



Sin embargo, una mirada más detallada revela que todas las actividades industriales y comerciales presentes en el área se pueden ver afectadas. A pesar de no hacer mención explícita de la minería, basta con atar los cabos referentes a temas de caudales mínimos, fuentes subterráneas o concesiones de agua que pueden ser revisadas a criterio de las autoridades para concluir que, más que ninguna otra, las operaciones del complejo carbonífero del Cerrejón están en riesgo.



Y es que en la medida en que se emitan resoluciones individuales,se puede ir estrangulando en forma paulatina la explotación por cuenta de asuntos relacionados con eventuales secuelas sobre la oferta hídrica. En la aproximación más extrema podría paralizarse una empresa que representa el 57 por ciento del producto interno bruto departamental, lo cual será imposible de sustituir de la noche a la mañana.

Panorama de la mina de Prodeco en La Jagua de Ibiríco, en el Cesar. Foto: Cortesía: Edwin Ramírez Gutiérrez

Si bien el encabezado es distinto, el decreto 0044 de Minambiente comparte la misma filosofía que el anterior, aunque de forma mucho más directa. El motivo es que establece “criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental”.



Con base en lo que se conoce como el principio de protección, se acaba extendiendo un gran cheque en blanco que permitiría a las autoridades suspender cualquier trabajo relacionado con la minería, desde la exploración hasta una explotación en curso. Puesto de manera coloquial, se trata de una prolongación del “ante la duda, abstente”, aplicado a un sector individual.



Más allá de que se hable de cierto orden en los procedimientos, la incertidumbre que se crea es tan grande que cualquier inversionista tiene motivos reales para preocuparse, pues lo que haya gastado amenaza con quedarse en un limbo que echa al traste cualquier rentabilidad esperada. El congelamiento de una zona –que puede ser de la extensión que determine el Gobierno– sería de cinco años prorrogables una vez, mientras se realizan las evaluaciones del caso.



Resulta fácil imaginar lo que le pasaría a cualquier operación que se detenga hasta diez años y quede expuesta al sol y al agua, para entender que aplicar la norma equivale a expedirle un certificado de defunción a iniciativas que morirían de forma repentina. Aquí no habría transición, ni menos aún ajustes o espacio para reparaciones.



Los criterios definidos son tan amplios que cualquier cosa puede pasar. De acuerdo con un comunicado de la Asociación Colombiana de Minería, lo hecho “pasa por encima de normas legales y constitucionales y (…) puede ser usado de manera arbitraria y subjetiva para impedir el desarrollo de nuevas actividades”.



Frente a la controversia, el ministerio alega que escuchó con atención los comentarios que se le hicieron desde mediados del año pasado y que incorporó numerosas observaciones, algo que muchos disputan. Incluso cuando se examinan planteamientos juiciosos como lo que hizo la Procuraduría queda en evidencia que se desestimaron argumentos de fondo.



Sin necesidad de hacer una lista exhaustiva, vale la pena señalar que lo decretado ignora los derechos adquiridos, al igual que la participación de otros actores en la toma de ciertas decisiones –como lo invoca el Acuerdo de Escazú– o pasa por encima de las corporaciones autónomas regionales, que acabarían renunciando a su potestad por cuenta de lo que diga un funcionario desde Bogotá. No menos trascendental es el debate sobre lo que significa el principio de precaución, por qué se usa y cuáles son sus limitaciones, según lo expresan varias sentencias de la Corte Constitucional.



Como si lo anterior no fuera suficiente, aparece el trasfondo de que los males ambientales que aquejan a Colombia son por cuenta de la minería, junto con el deseo de prohibirla en la práctica. Tal énfasis desconoce los estragos de “tumbar monte” para dedicarlo a la ganadería extensiva o la agricultura, aparte de la ilegalidad en la extracción de oro y maderas.

​

Ante la magnitud de lo dispuesto, es previsible que vendrán demandas por la vía de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que, en última instancia, llegarían hasta el Consejo de Estado. La probabilidad de que los decretos mencionados no pasen el examen sería alta, pero el problema es que en el entretanto se pueden cometer equivocaciones muy costosas que pueden derivar en demandas contra la Nación u oportunidades cuya concreción se aplazaría indefinidamente.



Las ramificaciones tras lo de esta semana son amplias y van más allá de lo que les pueda suceder a algunas multinacionales. “Por su obsesión activista de perseguir y acabar con algunas empresas mineras, la ministra de Ambiente se está llevando por delante a miles de pequeños mineros que estamos en procesos de formalización para hacer una actividad legal y sostenible”, sostienen Ivonne González y Ronald González, dos empresarios del sector.



A pesar de los lamentos y las preocupaciones, el Gobierno se ve decidido a seguir por el mismo camino. En una declaración, la titular de la cartera, Susana Muhamad, afirmó que ahora la intención es “evitar que se otorguen nuevos títulos y licencias en aquellos ecosistemas sensibles donde nunca ha debido haber minería”.



Qué quiere decir eso en la práctica, es algo que está por verse. En el entretanto, las dudas se acumulan por cuenta de los mensajes que apuntan hacia una administración más radical en sus decisiones y que no parece dispuesta a escuchar las voces discordantes.



Sin duda la atención de la ciudadanía en los últimos días estuvo concentrada en los incendios forestales, que solo se pudieron controlar en su mayoría con la llegada de algunas lluvias. Pero así la sequía esté en la mente de todos, hay que prestarle atención a lo que pasa en otros ámbitos, no sea que –como apunta a suceder con la minería– el esfuerzo por corregir la senda para meterse por una de verdadero desarrollo sostenible tenga lugar cuando sea demasiado tarde.



RICARDO ÁVILA

Especial para EL TIEMPO

En X: @ravilapinto

