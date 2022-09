Es mejor que los otros países crezcan, dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a propósito de la idea expresada por su colega de Minas, Irente Vélez, de exigirles a los otros países “que comiencen a decrecer en sus modelos económicos”.



Ocampo afirmó que sí se debe pedir a otros países “hacer la transición energética, con cambios en patrones de producción y consumo”.



Con la transición energética “no decrecen –dijo Ocampo–. Incluso hay inversión adicional. Y mejor que crezcan para contribuir a la economía mundial, pero eso sí, con sostenibilidad ambiental”.

Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló que “más que una invitación a decrecer es a un consumo responsable de los bienes que como sociedad consumimos y su impacto sobre el cambio climático y sus efectos y consecuencias sobre sostenibilidad económica social y ambiental, que está alineado sobre una economía circular, como ocurre ya en el planeta y tal como lo recomienda ONU Hábitat”.



El presidente Gustavo Petro se refirió al tema durante el Congreso Nacional de Minería que culminó ayer en Cartagena. Allí dijo que “el consumo de petróleo y carbón debe decrecer sustancialmente; el consumo de carne de res, mientras se sustente en combustibles fósiles, debe decrecer a escala mundial”.



Explicó que la teoría del decrecimiento plantea la necesidad de que haya una disminución considerable en el “sobreconsumo en sectores pudientes del mundo”. “No es que entonces dejemos de comer o de vestir –dijo Petro–, sino que la economía debe desacelerar sus ramas más depredadoras, la de mayor aceleración entrópica, y acomodar los tiempos del crecimiento al equilibrio de la vida en el planeta. Es una economía para la vida”.

¿Puede el Gobierno 'exigirle' al mundo?

La ministra Vélez dijo que se debe exigir al resto del mundo decrecer en su economía Foto: Agencia Nacional de Minería

Sobre esa idea, el científico y exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman comentó en su cuenta de Twitter: “Una teoría económica no se valida con el hecho de que alguien alguna vez la haya propuesto y a mí me guste. Hay que confrontarla con hechos, modelos y cálculos, de otra forma se queda en el campo de la economía ficción”.



A su turno, Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, dijo que “Colombia no tiene ni una posición dominante, ni unos instrumentos que le permitan exigirle al resto del mundo un decrecimiento económico y de esta manera lograr una transformación productiva amigable con el ambiente”.



Para Sepúlveda, la transformación de la producción y la protección ambiental es una agenda de muy largo plazo y, como tiene que ser financiada, requiere riqueza económica.



Expresa la preocupación de si la idea de la ministra es para el corto plazo. “Necesariamente arrastra a Colombia en el muy corto plazo hacia un choque de decrecimiento, disminución de sus exportaciones por ejemplo de petróleo, de sus ingresos fiscales, de la inversión y eso lleva a una desestabilización macroeconómica y un costo tremendo en nuestra economía desde el punto de vista de generación de riqueza y de bienestar social”.