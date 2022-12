El 2022 ha sido un año agitado y ha registrado muchas noticias económicas y una agenda de actualidad que ha estado marcada por las elecciones presidenciales en las que se eligió como presidente a Gustavo Petro. Y, con tanto movimiento, era casi imposible que no se registraran ‘inocentadas’.

Estas salidas en falso generaron polémica en su momento, e incluso algunas siguen vigentes y en la memoria de los colombianos, pues producen incertidumbre. Es el caso de las recientes declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, sobre el uso de las pensiones para obras de infraestructura.



Si bien algunas fueron aclaradas, la mayoría todavía continúan en la retina de los ciudadanos.



A continuación le contamos cuáles fueron las ‘inocentadas’ más polémicas del 2022:

‘Decrecimiento’

Una de las declaraciones más criticadas de este año fue la petición hecha por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a los países más desarrollados para que “decrezcan sus economías”, en relación a la teoría económica del decrecimiento que nació en los años 70 de la mano del matemático y economista Georgescu-Roegen.



Este movimiento, actualmente, es liderado por el francés Serge Latouche, economista y detractor del actual modelo capitalista. Consiste en que se busque una “relación equilibrada entre los seres humanos, la naturaleza y economía”.

¿Qué va pasar con las pensiones?

El más reciente caso es el del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien manifestó que el ahorro pensional podría ser invertido en obras de infraestructura, como un tren elevado entre Buenaventura y Barrranquilla.



Frente a esas declaraciones hechas por Dussán, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el propio presidente, Gustavo Petro, salieron a desmentirlo y a aclarar la situación, la cual generó incertidumbre y una ola de crítica contra el Gobierno.

'Los empresarios han sido tacaños'

Otra ministra que generó fuertes críticas este año fue la jefe de la cartera de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien en una entrevista manifestó que “los empresarios han sido tacaños” frente a las reacciones de comerciantes e industriales frente a la propuesta de pagar los recargos nocturnos desde las 6 p.m.



En la entrevista, concedida a Blu Radio, la ministra Ramírez aseguró, además, que prefiere que se cree un puesto laboral con ‘mínimos niveles de estabilidad y garantías’ a que se creen tres.

Consumo de ‘huevos alemanes’ en Colombia

En plena campaña, la entonces fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y hoy actual vicepresidenta, Francia Márquez, fue blanco de críticas al asegurar que los huevos que se consumen en Colombia son importados de Alemania.



Sus declaraciones no tardaron en volverse tendencia en redes sociales, mientras que Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), tuvo que salir a aclarar que los huevos frescos no se importan.



"El 100 % de los huevos frescos que se venden en Colombia son colombianos. No se importa huevo fresco de Alemania o desde ningún otro país", manifestó en su momento Moreno.

Candidatos también dieron de qué hablar

Los candidatos presidenciales, en debate. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Justamente, durante la campaña presidencial, varios candidatos también generaron polémica.



Uno de ellos fue Federico Gutiérrez, quien fue cuestionado varias veces desde la oposición por su aparente desconocimiento en temas de finanzas públicas.



"Pero plata es plata...", fue una de las afirmaciones que hizo el candidato luego de que un periodista le preguntara sobre el uso del fondo de regalías que transfiere la plata a las regiones.



Otro de los candidatos más criticados fue Rodolfo Hernández, quien mostró desconocimiento en temas como el Acuerdo de Escazú o cuando dijo que no sabía dónde quedaba Vichada.



Otra 'inocentada' fue los candidatos que anunciaron que, de llegar a la Presidencia, no harían una reforma tributaria. Vale la pena recordar que esta medida es algo que expertos siempre dijeron que sería necesario hacer.

Los nombramientos

Otra ‘inocentada’ del 2022 fue la designación de Mery Gutiérrez como ministra TIC. Finalmente, no pudo ocupar el puesto por múltiples señalamientos.



Este cargo fue uno de los que más tardó en ser ocupado.

¿Presidente de la junta de Ecopetrol duró 24 horas?

Uno de los hechos empresariales más sonado del año fue la elección de Carlos Gustavo Cano como presidente de la junta directiva de Ecopetrol. Sin embargo, finalmente, no fue designado en el cargo.



El Gobierno aclaró que la decisión no estaba en firme y, tras una nueva votación, se eligió al economista Saúl Kattan Cohen, quien ocupaba un puesto en el comité de negocios de Ecopetrol.

Días sin IVA, ¿sí o no?

Otro de los temas en los que hubo gran confusión fue en el tema de los días sin IVA, pues, desde el comienzo, el actual Gobierno manifestó el deseo de eliminar la medida implementada por el ex presidente Duque, algo que se tardó un tiempo.



Aunque finalmente se suprimieron, la polémica por su desaparición se mantuvo

