Los que reciben la declaración de renta sugerida no es por evasores

Un halo de preocupación queda entre los 775.937 colombianos que están recibiendo cartas, a través de las cuales, la Dian los llama a realizar la declaración de renta sugerida. Según confirmó el subdirector de gestión y cobranzas de la Dian, Andrés Pardo, "muchos me pregunto '¿yo soy un evasor?'.



He aquí el criterio que utilizó la entidad para escoger a los ciudadanos a los que les iba a enviar la misiva.

De acuerdo con lo expresado por Pardo, lo primero que los ciudadanos deben saber es que la declaración sugerida no les llegará solo a los que nunca han declarado. Uno de los criterios para seleccionar a las personas que están recibiendo las cartas es que, "aunque haya declarado, puede que el reporte realizado resultara ser por menor valor al que le correspondía", señaló el funcionario. Para esto, la Dian invita a los colombianos a consultar la información exógena, pues muchas veces, algún pago recibido a comienzos de año, puede olvidarse con el pasar de los días, pero en cambio, si ha sido reportado a la entidad tributaria, a través de terceros.



Desde esa perspectiva, señala Pardo, "no es que las personas sean evasoras", es que la declaración de renta requiere de cierta precisión en los reportes de los ingresos.



Hay que recordar que la información exógena se la envían a la Dian los que han realizado pagos, el 2 de julio de cada año. A partir de allí se hace el cruce de información para que los contribuyentes puedan recordar todos los recursos recibidos y reportarlos a la Dian. De no hacerlo, la misma entidad le informará la omisión.

Qué le pasó al que le llegó por primera vez

Los colombianos que reciben por primera la declaración de renta sugerida puede indicar que, aunque la persona tenga ingresos por debajo de la línea que establece la Dian para ser declarante de renta, sí cumple con otra de las 6 condiciones que llevan a que un contribuyente tenga que hacer el trámite: ingresos anuales por 46.418.000 millones de pesos; patrimonio en el 2018 equivalente a 149.202.000 millones de pesos contando todos sus bienes (casa, carro, finca); gastos con tarjeta de crédito por 46.418.000 millones de pesos o más al año, o haber recibido consignaciones en su cuenta bancaria por ese mismo monto.



También es posible que algunas personas no contemplaran como ingreso el valor de las cesantías consignadas a su nombre o que hayan recibido algún pago extra por algún motivo. "En ningún caso se les está tildando de evasores", enfatizó Pardo.

No espere a que le llegue una carta

Para los colombianos es clave la reiteración que hace la Dian cada vez que se está cumpliendo el calendario de la de declaración de renta de personas naturales: "este trámite se hace por los ingresos de cada año".



Desde esa perspectiva, no es absolutamente seguro que, si le llegó este año la declaración de renta sugerida, el próximo año también la recibirá. Según expresa Pardo, "todo depende de los ingresos que reciba en la vigencia que se declarará el próximo año".



Por esa circunstancia, la Invitación de la Dian es a que "entre a la página web de la Dian y verifique si tiene una declaración sugerida". Esto, porque no a todos les enviarán correo electrónico o mensaje de texto para informarle.



Recuerde que los plazos establecidos para presentar la declaración de renta son los últimos, así que, teniendo en cuenta las dificultades en la plataforma de la Dian, es preferible adelantarse a cumplir con este trámite que, no siempre significa pagar.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS