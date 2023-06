Entre el 9 de agosto y el 19 de octubre, vencen los plazos para que las personas naturales presenten la declaración de renta del año gravable 2022. Si usted es uno de los alrededor de 4 millones de obligados a presentarla ante la Dian, debe saber que puede hacerla usted mismo sin necesidad de recurrir a un contador.



La Dian tiene varias herramientas digitales que pueden ayudar a las personas en su proceso de declaración de renta.



Algunas de ellas son las siguientes:

1. Hazlo tú mismo:



Con el propósito de dar a conocer a las personas la información y facilitar el diligenciamiento, presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, la Dian pone a su disposición ‘Hazlo tú mismo’.



Es una herramienta informativa y de consulta que, paso a paso, y de manera guiada permite a las personas verificar su condición, así como recibir información detallada acerca del diligenciamiento, presentación y pago de la declaración del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios.



Está compuesta de tres grupos de preguntas que permiten saber si una persona es declarante, conocer la clasificación y definir las rentas cedulares para diligenciar, presentar y pagar.

El calendario tributario de 2023 iniciará el próximo 9 de agosto. Foto: iStock

2. Programa Ayuda Renta:



El programa 'Ayuda Renta' es una herramienta en Excel, desarrollada en sistema operativo Windows 10, que es de propiedad de la Dian.



La entidad la diseñó para facilitar, hacer más ágil y sencillo el diligenciamiento de la declaración de renta.



En concreto, está dirigida a un grupo de personas naturales que deben diligenciar el “Formulario 210”, tales como empleados, profesionales y trabajadores independientes, rentistas de capital, pensionados, entre otros.

Puede hacer uso de la declaración sugerida de renta que le proporciona la Dian. Foto: iStock

3. Declaración sugerida



Se trata de un mecanismo a través del cual la Dian propone valores para varias casillas del formulario, los cuales el declarante puede aceptar o no, de acuerdo con su realidad jurídica, económica y financiera.



La idea es facilitar la elaboración del documento a los contribuyentes.



La entidad saca los datos de la información reportada por terceros (exógena) como los bancos.



Por ello, las personas pueden optar por utilizar la opción de declaración sugerida o, de lo contrario, no hacerlo.



Si la información contenida en la declaración sugerida no refleja su situación tributaria o prefiere hacer su declaración desde ceros podrá remitirse a la herramienta Programa Ayuda Renta para elaborar su declaración con la información que disponga.