¿Multado tras la declaración de renta? Sepa si puede tener una rebaja

Nadie está exento de un olvido con las fechas últimas para presentar la declaración de renta o con el cruce de cables que lo lleven a poner un número que no es en el formulario. Por ello, la normatividad tributaria en Colombia tiene actualmente una 'gabela' para aquella persona que ha sido sancionada por la Dian, con una condición.

Actualmente está en vigencia, según lo aprobado en la reforma tributaria del 2016, un artículo señalado con el número 640 en el Estatuto Tributario que ofrece un beneficio de disminuir determinadas sanciones al 75 % o al 50 %.



Claro está, con el fin de evitar que se cuelen los tramposos, hay requisitos específicos que pueden llevar a que el usuario que ha cometido una falla con la declaración de renta, de buena fe, termine ahorrándose una gran cantidad de plata.



Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en la ley, una persona podrá obtener una reducción al 75 por ciento de descuento en la sanción siempre y cuando no se haya cometido la misma conducta sancionable durante ciertos períodos de tiempo, explicó Jeisson Ramírez, de la firma Touché Asesores.



La rebaja del 50 % aplicará para la persona que no haya cometido la conducta sancionable en los dos años anteriores a la expedición de la multa.



Pero ojo, varios puntos se deben tener en cuenta. Si la sanción por ejemplo es por no presentar la declaración de renta en el tiempo estipulado y la Dian le impone una multa, le podrán aplicar el descuento (llenando las condiciones anteriores), pero en el caso de que al realizar el formulario le resulte saldo a pagar por sus ingresos, no le descontarán los intereses por la mora.



También es clave que el contribuyente sepa que, después de aplicar las reducciones mencionadas, ninguna sanción puede ser inferior a la sanción mínima, que para el año 2019 es de $ 343.000, equivalentes a 10 Unidades de Valor Tributario (UVT).



