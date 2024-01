Declaración de renta en Colombia: con esta práctica puede deducirse hasta $ 10 millones

Quizás muchos de los contribuyentes a los que les toca este año presentar su declaración de renta ante la Dian no sepan que pueden deducirse un nuevo alivio.



Puede leer también: ¿Qué es la retención en la fuente y para qué salarios aplica en el 2024?

Y es que si hubieran pedido la factura electrónica podrían haber deducido hasta el 1 por ciento de las compras realizadas en los diferentes comercios.



Según explica Ángela González, associate partner de Impuestos de EY Colombia, para el caso del impuesto de renta del 2023, cuya declaración será la que se presente en el segundo semestre de 2024, el monto máximo al que puede ascender el mencionado 1 por ciento es de 10 millones de pesos aproximados y para el 2024 sería de unos 11 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

El uso de la factura electrónica representa una reducción en costos operacionales. Foto: iStock

“No existe límite en cuanto al número de facturas electrónicas o de compras realizadas. Está dado por el valor total de la deducción, que para el 2024 es de 11 millones de pesos aproximados”, explicó la experta.



González explica que para que la factura tenga validez deben cumplirse varios requisitos que permitan la deducción, tales como que se emita a nombre de la persona que está presentando la declaración, que la compra se haya pagado a través de tarjeta débito, crédito o medio electrónico que tenga la intervención de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera y que la compra no origine algún otro alivio o beneficio tributario.



“Ante una eventual revisión o auditoría, las facturas electrónicas podrán ser solicitadas y la persona deberá conservarlas, pues constituyen el soporte de la deducción”, explicó.

Deducción se aprobó en la tributaria

Esta nueva deducción se aprobó en la última reforma tributaria y se empezó a aplicar en el 2023. Por ello, los expertos esperan que año a año sea cada vez más utilizada.



“El 2023 fue el primer año de aplicación de esta figura para las personas naturales. Podría ser previsible que aún no se observe un uso generalizado de la deducción en las declaraciones de renta, pero que se incremente para el año 2024 y siguientes”, opinó la experta.

Implementación de la factura

Además, esta es una forma de promover la implementación de la factura electrónica en Colombia. La Dian lleva meses detrás de los comercios del país para que la expidan de una manera correcta y sin trabas.



En sus visitas, verifican que sí lo están haciendo bien, solo pidiendo a los consumidores los tres datos obligatorios, que son el nombre, la cédula y el correo electrónico. De no hacerlo, los establecimientos se exponen a sanciones e incluso se puede llegar al cierre del establecimiento por tres días.



Adicional a ello, la entidad lanzó en octubre por un mes un sorteo para premiar a los contribuyentes que exigen la factura. En total, sortearon 2.710 bonos de 100.000 pesos, 80 bonos de un millón de pesos y 10 bonos de 10 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Carlos Reyes, director de la Dian. Foto: iStock / TikTok: @luiscarlosrh

Otras deducciones

También es importante tener en cuenta que los trabajadores pueden deducirse otros conceptos para disminuir la base del impuesto a la hora de presentar la declaración ante la Dian. Por ejemplo, aplican como deducciones los pagos efectuados por intereses de créditos para vivienda.



La medicina prepagada y los planes complementarios o seguros de salud, tanto para usted como para su familia, también le pueden servir para disminuir la retención en la fuente.

Facebook Twitter Linkedin

Se puede deducir el pago de medicina prepagada. Foto: 123RF

Igualmente, cuando el trabajador tiene hijos o personas a cargo que reúnan ciertas condiciones puede disminuir su base de retención en la fuente. Adicional a ello, los aportes voluntarios que haga el trabajador a los fondos de pensiones tampoco hacen parte de la base para aplicar la retención en la fuente y son renta exenta.



Hay que tener en cuenta que la parte obligatoria de los aportes a salud, pensión y solidaridad, más la renta exenta y las otras deducciones, no puede exceder nunca del 40 por ciento del ingreso total mensual del trabajador.



Además, hay que tener en cuenta que la deducción de las compras soportadas por la factura electrónica no estará sometido al límite del 40 por ciento.

Cambios en la declaración de renta

La declaración de renta a presentar en agosto del 2024 resumirá la situación de la persona durante este año. Debido a los cambios de la última reforma tributaria, el valor que las personas se podrán deducir ya no será de 5.040 UVT (237,2 millones de pesos), sino de 1.340 UVT (63,06 millones de pesos).



Al poder deducirse una menor cantidad, a las personas de salarios altos les aumentaría la base sobre la que tienen que calcular su impuesto de renta.



De hecho, según cálculos de la firma Kpmg las personas que ganen unos 10 millones de pesos al mes podrían pagar entre 1 y 2,5 millones de pesos más de renta el próximo año, mientras que a las que tengan un sueldo de 15 millones de pesos se les subiría a 3 millones de pesos adicionales, aunque cada caso será diferente.