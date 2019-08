Declarantes de renta, desesperados por fallas en plataforma de la Dian

Por segunda vez en menos de 15 días, la Dian tuvo que acudir al plan de contingencia ante la falla de los servicios informáticos electrónicos a través de los cuales, la mayor parte de los 3'000.000 de declarantes del impuesto de renta que están realizando el trámite, en los últimos plazos establecidos, cumplen con su obligación.



"La Dian informa que se presenta indisponibilidad en los Servicios Informáticos Electrónicos (SIE) debido a inconvenientes técnicos en la plataforma tecnológica", anunció la autoridad tributaria. La situación, por supuesto, está causa desespero entre los colombianos que declaran renta y los que están siendo llamados por primera vez, con la nueva estrategia de declaración sugerida.

Precariedad tecnológica no facilita la obligación

"En un país donde no hay cultura tributaria, donde pagar impuestos es una carga que se hace por ser legal y encuentra uno todo tipo de problemas", indicó un contribuyente de los que acuden a este medio para expresar su desespero.



La contingencia es un mecanismo previsto por la normatividad tributaria. Implica que una vez se restablezca el servicio los que tenían que cumplir la obligación contarán con un día adicional para completar su trámite. Desde esa perspectiva, es la razón por la cual, la recomendación de la Dian es que la presentación de la declaración de renta no se deje para la última fecha posible.



No obstante, a los contribuyentes no les cae nada bien la disposición en la contingencia (1 día más para cumplir) pues, algunos consideran que "es un exabrupto que la Dian aplique sanciones y cobre intereses si un contribuyente no logra cumplir con la declaración de renta (en condiciones normales de los servicios), si no ofrece las herramientas para facilitar las cosas a los aportantes".

Hay que recordar que, en el proceso de presentación de la declaración de renta, los servicios informáticos que están inhabilitados permiten, entre otras, solicitar citas para obtener por primera vez el RUT (Registro Único Tributario); actualizar el RUT cuando ya se tiene y se debe renovar por cambio de dirección o de actividad económica; consultar la información exógena, es decir, los datos que terceros reportan a la Dian de las transacciones económicas que hacen con los ciudadanos. No obstante, para los contadores que reclaman por la situación, "lo más preocupante es que no se puede presentar la declaración de renta en las fechas previstas".



Desde hace algunos, en Colombia se viene hablando de la necesidad de modernización de la Dian, lo que incluirá un paquete de cambios. Sin embargo, para los ciudadanos lo más urgente es la modernización tecnológica pues, "si la plataforma se cae con tan pocos declarantes de renta, como dice la Dian, cómo será cuando entren a declarar los más de 22 millones de personas que hacen parte de la población económicamente activa del país".



Por ahora, lo que ha dicho la Dian es que, "una vez restaurados los Servicios Informáticos Electrónicos (SIE) deberá darse cumplimiento a las disposiciones legales. La entidad comunicará oportunamente en el Portal Web el restablecimiento de los mismos".



La autoridad tributaria agregó que "es importante tener en cuenta que la entidad trabaja para superar el inconveniente y restablecer los servicios".



