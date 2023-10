Corte Suprema abre de nuevo el debate, las aplicaciones de movilidad necesitan reglas 

El debate de la reglamentación para las aplicaciones de movilidad en Colombia no es nuevo, a las promesas de un proyecto de ley que dicte las normas y que se ha quedado en las discusiones y unas mesas entre el ministerio de las TIC, y de Transporte ahora se suma la Corte Suprema de Justicia llama la atención sobre la necesidad de reglas claras para los usuarios, las empresas, competidores y para el país.

La Corte Suprema en última instancia no acogió los argumentos de los conductores de taxi y ratificó una decisión del Tribunal de Bogotá que dio vía libre para que Uber siguiera operando en el país, ya que los taxistas presentaron a destiempo una demanda emprendida contra la plataforma por competencia desleal.



En su momento esa decisión había obligado al cese inmediato de la operación de la aplicación de Uber en Colombia.



A su turno, Uber dijo que destaca de la sentencia la Corte Suprema que “el uso de

los avances de las tecnologías de la información y la comunicación no puede

calificarse como medio desleal para desviar clientes, pues desconocería un derecho

humano reconocido por múltiples instrumentos internacionales: gozar de los

adelantos tecnológicos y el progreso de las ciencias”.



Además la compañía señaló que el compromiso que tienen con el país es el de transformar la movilidad de los colombianos.



La corte agregó que "las economías colaborativas han cambiado profundamente la competencia económica, pues no solo se trata de nuevos actores que compiten mediante técnicas disruptivas con empresas tradicionales, sino que también hay competencia entre plataformas que acuden a otros modelos de negocio".



A ese punto hay que agregarle que los jueces deben examinar si las normas vigentes en el país son un obstáculo para que en Colombia las personas se beneficien de las TIC



Para José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, el gremio de las aplicaciones la sentencia muestra un precedente muy importante para la industria, para la libertad de elección de los ciudadanos que se mueven por esas 'apps' y para las más de 100.000 familias que obtienen ingresos por esa vía.



"La corte sienta un precedente para que no vuelva a suceder que una entidad vuelva a hacer lo de la del Gobierno pasado que decidió el bloqueo y la salida de Uber de Colombia, pero además la sentencia dice que las aplicaciones no son empresas prestadoras de transporte, sino que son de economía colaborativa y esto solo demuestra que intermedian entre unas personas que demandan unos servicios de movilidad y otras que por su cuenta lo prestan", explicó López.

De acuerdo con el directivo, esto marca una jurisprudencia sobre la cual el Gobierno debe tomar atenta nota, pues así evita equivocaciones en la interpretación sobre el rol de las plataformas digitales de movilidad.



Al inicio del año, el Gobierno señaló que iba a congregar a todos los actores en mesas técnicas para que se impulse un proyecto de ley que reglamente el funcionamiento de las apps de movilidad y equilibre la cancha entre las aplicaciones y los taxistas, pero aún no hay avances puntuales en el tema.



Según un estudio del 2021 de Fedesarrollo, se estima que su actividad representa cerca del 0,2 por ciento del PIB. La investigación arrojó que entre las plataformas digitales de mensajería, domicilios y movilidad generan oportunidades de ingresos para cerca de 150.000 personas, lo que constituye el 0,7 por ciento de la población ocupada del país. Solo en movilidad serían 10.000.



El excongresista Mauricio Toro explicó que se ha intentado, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de transporte, resolver de una vez por todas proyectos que se han aplazado más de tres veces.



"La reglamentación tiene que quedar en el marco de los proyectos y de las ideas que ya se han llevado al Congreso, incluso en el pasado o como el mío, que toma cuatro puntos importantes: uno de equilibrar la cancha entre taxistas y conductores; una vigilancia especial para evitar abusos de las partes; que se defienda la libertad de los ciudadanos; mismas licencias, mismas pólizas y seguros; los impuestos sobre las ventas, como cualquier empresa; también, la tarifa dinámica para las dos partes y que existan los beneficios. Esto debe ocurrir porque es una historia de más de 12 años que aún sigue sin resolverse y que ya otros países, incluso de la región, han resuelto y nos llaman a tomar conciencia y evitar que siga así", apuntó.

