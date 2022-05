Durante el debate presidencial de EL TIEMPO y Semana, los candidatos abordaron el tema de una posible reforma pensional e hicieron un llamado a dar una discusión responsable y sin mentiras a los colombianos.



(Puede leer también: ¿Qué es verdad y qué no de lo que dijo Petro del sistema pensional?)

Federico Gutiérrez le recordó al candidato Gustavo Petro que anteriormente había asegurado que las comisiones de los fondos privados de pensiones llegan al 30 por ciento, cuando en realidad solo son del 3 por ciento.



“No es posible que un día se diga una cosa, se inventa de todo, y al otro se echa para atrás porque dio un efecto negativo. Creo que es bueno en estos debates hacer claridades. ¿Por qué quitarle el ahorro a los 18 millones de colombianos? Se trata de un ahorro individual y no del Estado. Eso es en lo que no puedo estar de acuerdo, pero bueno, son posiciones. Él está de acuerdo en arrebatarle esos recursos, yo no, yo he dicho que en el sistema pensional, jamás se van a quitar los derechos ya adquiridos, se van a mantener. Como también le digo a la fuerza pública que esos derechos los tienen y a nuestros maestros y maestras”, recalcó Gutiérrez.



(Puede leer también: 'Las comisiones de los fondos privados no son de 30 %': Asofondos)



Hay que recordar que el candidato del Pacto Histórico había dicho en un anterior debate lo siguiente: “En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el Presupuesto y los gastas en los que no tienen pensión”, señaló el exalcalde de Bogotá.



Y después de ello Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que agrupa a los fondos privado de pensiones, aseguró que las palabras de Petro eran falsas. “No es verdad que los fondos de pensiones hayan invertido en el puente de Chirajara. No es verdad que hayan invertido en Odebrecht o que las comisiones sean de un 30 por ciento, sino de un 3 por ciento, y son iguales a las que existen en Colpensiones”, declaró en ese momento.



A su turno, Petro dijo que él no ha dicho en ningún momento que si llega a ser presidente va a afectar los stocks de ahorro. Al contrario, afirmó que su propuesta habla de manera exclusiva de los flujos de cotización y le desafío a Gutiérrez para que demuestre lo contrario.



(Además, lea: Esta es la razón del alto precio del huevo y no es porque venga de Alemania)



“Ustedes pueden presentar el jueves, que estoy mintiendo, pero hay que demostrarlo para ver quién está mintiendo. Estoy completamente seguro de la propuesta que hice ahora y en el 2018. Nosotros nos referimos exclusivamente a los flujos de cotización y no a los stocks de ahorro”, resaltó el candidato del Pacto Histórico.