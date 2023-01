La ministra de Agricultura, Cecilia López, informó este jueves sobre los avances para poder implementar la reforma agraria en Colombia y dijo que ya han recibido propuestas de venta de 1,7 millones de hectáreas, correspondientes a 3.420 predios ofertados.



Además entregó varios detalles sobre estas hectáreas y los pasos a seguir. Esto fue lo que dijo.

Al Gobierno ya le han llegado ofertas de 1,7 millones de hectáreas para la reforma agraria, ¿de qué departamentos les han ofrecido más?



Hemos recibido ofertas en 26 departamentos. En el caso de la región Caribe, las mayores ofertas están en Córdoba y Cesar.



¿La mayoría son grandes ganaderos, agricultores?

​La mayoría de las ofertas provienen de medianos, también hemos recibido de grandes propietarios.



¿Qué van a tener en cuenta antes de comprar esas 1,7 millones de hectáreas?



En el caso de la oferta de Fedegan sólo vamos a comprar las que estén en la Región Caribe y el Magdalena Medio, esa es una decisión estratégica del gobierno porque allí hay tierras muy productivas que están subutilizadas, en esas dos regiones estamos evaluando 58 mil hectáreas que nos ofrecieron.



En general el ministerio fijó unas reglas muy claras que se deben cumplir estrictamente, no debe existir ninguna duda sobre la forma como el actual dueño obtuvo la propiedad, eso lo tenemos que verificar con la Unidad de Restitución de Tierras, con el Igac, con Notariado y con la Fiscalía.



Tenemos un equipo jurídico trabajando para evitar que nos vendan tierras de testaferros, eso no va a pasar



También tiene que cumplir requisitos de productividad que estamos verificando con nuestra Unidad de Planeacion Rural y Agropecuaria UPRA.

La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció que inicia la reforma agraria. Foto: Ministerio de Agricultura

¿Algunos de esos predios se podrían rechazar?



Sí, si no cumplen las condiciones mencionadas se van a rechazar, de eso no le quepa duda.



¿De dónde van a salir los recursos para pagar a los propietarios de esas 1,7 millones de hectáreas y cuánto estiman qué van a gastar?



La reforma agraria es una prioridad del gobierno. Los recursos del Estado son el presupuesto inmediato y el endeudamiento, esta semana se instaló un equipo de trabajo permanente con el ministerio de Hacienda para refinar las decisiones sobre el pago de la tierra. Muy pronto, una vez tengamos confirmado el número de hectáreas que vamos a comprar este año le voy a decir al ministro José Antonio Ocampo cuánto necesitamos, no puedo pedir recursos que no nos vamos a gastar.

