Presidente de Andi explica alcance de campaña Colombia arranca seguro

Con corte al 20 de junio, 186.641 empresas de manufactura, comercio y servicios ya habían sido autorizadas para reanudar actividades, y el 48,6 por ciento de ellas se mueven en el sector comercial, es decir, están en medio del debate suscitado la semana pasada debido al caos que se generó en 84 de 75.000 puntos que participaron en el primero de los 3 días sin IVA.



Por esas controversias sin luz al final del túnel, y con la convicción de que el retorno a ciertas actividades económicas es necesario, y que, además, puede darse sin aumentar los casos de covid-19, el gremio de empresarios Andi lanzó la campaña ‘Colombia arranca seguro’.

¿Qué busca? Intenta promover la cultura ciudadana a través de símbolos que hacen un llamado de atención amable para participar en la protección individual y la de todos.



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, explica de qué se trata.



(Lea también: Gobierno habla del nuevo día sin IVA; pide controles y ampliar jornada)

¿Qué llevó a la Andi a meterse en una campaña de cultura ciudadana?

Estamos en una nueva etapa, la de tratar de buscar la forma de compaginar el cuidado con la capacidad de seguir con la actividad de nuestra sociedad. La cuarentena estricta, en la cual no se puede trabajar, no es sostenible.



Ya vimos las cifras de desempleo de abril, que sobrepasaron el 20 %; las de desempleo efectivo, es decir, gente que no recibió ingreso, probablemente estén alrededor de 35 %.



La caída del PIB fue del 20 %. La única alternativa es buscar estrategias que nos permitan volver a la actividad económica. Eso pasa obligatoriamente por el comportamiento de la gente. Tenemos que buscar la forma de que entendamos que si somos disciplinados, nos va menos mal que si no lo somos. Y nos va menos mal en lo económico, pero sobre todo en salud. Hace 20 años nadie usaba un cinturón de seguridad, y hoy no hay una sola persona que no lo haga. ¿No vamos a ser capaces de usar tapabocas?



(Lea también: 5,4 millones de puestos de trabajo destruyó la cuarentena en abril)

El mensaje es que es más efectivo invertir en cultura ciudadana que en medidas represivas.

Claro, no puede ser un tema solamente represivo, no puedes convencer a todo el mundo a punta de policías, porque tendrías que tener uno por cada ciudadano para que esté mirando cómo se comporta la persona.



Por último, algo muy importante. Este es un tema tan grande en términos de responsabilidad que no se trata de cuidarnos nosotros mismos. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos por los otros, y la gente tiene el derecho de pedirles a los otros que se cuide, porque si no lo hace, no solo pone en peligro su salud, sino el empleo, el país, el desarrollo, pone en peligro muchas cosas.



Hay muchas campañas de comunicaciones, pero en la Andi hemos acudido a la estrategia de cultura ciudadana, incluyendo sicólogos sociales, dibujantes, comunicadores.

Hace 20 años nadie usaba un cinturón de seguridad, y hoy no hay una sola persona que no lo haga. ¿No vamos a ser capaces de usar tapabocas? FACEBOOK

TWITTER

¿Por cuánto tiempo será?

Hasta que aparezca la vacuna. Si es un año, es un año. Estamos comprometidos a hacerlo durante un año si es necesario.

¿La iniciativa es solo de la Andi?

De la Andi y Accenture, que es la que nos ha acompañado en todo el tema de analítica, y se la propusimos a todo el mundo: al Gobierno Nacional, que ya la acogió; a los gobiernos locales. A la campaña le hicimos versiones con acento costeño, haremos con acento paisa y acento valluno.

Entonces, la decisión final es de los alcaldes...

Nosotros le proponemos al alcalde que se sume, pero en todo caso la campaña la vamos a hacer desde el sector privado, desde la ciudadanía, ojalá se unan las universidades, los sindicatos, todo el mundo.



(Además: Condiciones actuales de aislamiento se mantienen hasta 15 de julio)

¿Quién financia la campaña?

Necesitamos que lo adopten las autoridades y las empresas. Por ejemplo, buscamos unir a la empresa Metro de Medellín, a TransMilenio, a Transcaribe, a Transmetro, al MIO.



En la página www.colombiaarrancaseguro.com tenemos a disposición lo que llamamos señalética, con los mensajes de ‘mantenga su distancia’, ‘use el tapabocas’, ‘lávese las manos’. Hemos producido más de 200 piezas de señalización para distintos tipos de negocios: un banco, una cafetería, una tienda, un hospital. Están todas las posibilidades para que los impriman, le pongan su sello si quieren, lo hagan a su nombre. La idea es que el costo lo podamos asumir todos con la idea de que las compañías y las ciudades se encarreten con el cuento.

¿Habrá seguimiento?

Sí. A través de la analítica de datos. Podremos saber a diario cuánta gente lo ha visto, cuánta lo ha replicado, cuántos lo están utilizando.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO