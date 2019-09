Declaración de renta: esto es lo que reclaman los colombianos

Más de 3 millones de colombianos están presentando en estos días la declaración de renta y, aunque el trámite parece fluir, luego de las dificultades que presentaron los servicios informáticos de la Dian, a la Defensoría del Contribuyente llegan quejas y reclamos.



De acuerdo con lo expresado por Daniel Acevedo, quien ocupa este cargo desde hace poco tiempo, los ciudadanos presentan reclamos de inconvenientes que se les presentan antes, durante y después de hacer la declaración de renta.

Antes

Lo que hasta ahora ha detectado la Defensoría es que, antes de llenar el formulario correspondiente al reporte de los ingresos de las personas naturales, hay dudas acerca de la llamada información exógena, es decir, la que terceros reportan de cada persona, para indicar que le hicieron algún pago. "Me reportaron un valor que no era", dice Acevedo que es la queja más frecuente en ese sentido.



También en esta parte del proceso se destaca el reclamo alrededor de la nueva declaración sugerida. Al decir del defensor del contribuyente, aún hay dudas sobre este piloto que implementó la Dian, por lo que los ciudadanos acuden a la Defensoría para reclamar porque no les ha llegado este documento.

Durante

En el proceso en sí de presentación de la declaración de renta, las personas naturales también encuentran tropiezos que comparten con la Defensoría del Contribuyente. Es así como, según Acevedo, entre los reclamos más frecuentes en esta etapa están la no consecución de una cita para obtener el RUT (Registro Único Tributario), o las circunstancias que se relacionan con el uso de la firma electrónica (no pueden utilizarla o no saben cómo hacerlo).

Después

Cuando la persona ya ha concluido la labor de realizar la declaración de renta también se presentan situaciones que los llevan a acudir a la Defensoría del Contribuyente en busca de una salida.



Según Acevedo, entre los casos que más se presentan se destaca la mala ubicación del sello en el documento que le entregan al ciudadano, lo que puede llevar a que en algún lugar en el cual le exigen la presentación de la declaración de renta no se la valgan, porque dudan de que el proceso se haya completado.



El defensor del contribuyente agregó que, es común también que en la ventanilla del banco en el que se debe concluir el trámite de declarar (ya sea con o sin pago) en ocasiones le piden al ciudadano papeles que no son necesarios. En este caso, solo se requiere la presentación del RUT, pero a muchos ciudadanos los devuelven en busca de documentos innecesarios, retrasando así el cumplimiento de esta obligación.

En dónde está la Defensoría

Para los colombianos que requieran acudir a la Defensoría del Contribuyente, Acevedo recordó que esta instancia tiene sitios de contacto en 9 ciudades capitales de Colombia, entre ellas, Bogotá, Barranquilla, Medellín y Villavicencio.



El defensor confirmó que se está planteando una ampliación de la atención al cliente, de manera que la Defensoría pueda ser también una guía y no solo una instancia para recibir quejas y reclamos.



Hay que recordar que los colombianos pueden acudir a la Defensoría en los siguientes casos:



1. Si considera que la Dian le ha vulnerado algún derecho establecido en la ley.

2. Si cree que las actuaciones adelantadas por la autoridad tributaria no se ajustan a las normas legales.

3. Si realizó una solicitud o reclamación ante la Dian y esta no ha sido resuelta.

4. Si se ha cumplido el plazo establecido por ley para obtener su respuesta y la Dian aún no se ha pronunciado.

5. Si después de haber recibido una respuesta por parte de la Dian a su reclamación no quedo conforme con el concepto emitido.

6. En el caso que tenga alguna sugerencia o propuesta que contribuya a mejorar los procesos o servicios que presta la Dian o la Defensoría.

7. La Defensoría del Contribuyente y el Usuario Aduanero ejercerá su función de defensa cuando existan indicios que permitan razonablemente inferir que las actuaciones y servicios prestados por parte de la Dian, han vulnerado o puesto en peligro sus derechos.



Para más información visite el sitio: http://www.defensoriadian.gov.co/



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS