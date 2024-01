Cuentas claras: ¿De dónde llega lo importado más caro?

En su columna semanal Cuentas Claras, Mauricio Galindo, editor económico de EL TIEMPO, ofrece las curiosas cifras alrededor de las noticias que sucedieron en los últimos 7 días.



En esta ocasión, las cifras que muestran la velocidad del crecimiento de Colombia, el valor de las importaciones, la caída de la inversión extranjera directa, entre otros

Velocidad se reduce a una octava parte

Colombia habría terminado el 2023 con un crecimiento en su economía que habría sido una octava parte del ritmo del 2022. El año antepasado, el país terminó con una expansión del PIB de 7,3 %. Según un análisis de Grupo Bancolombia, en el último trimestre la economía habría crecido solo 0,5 %, y si se tiene en cuenta la actividad, ya medida por el Dane, se tendría 0,9 % de crecimiento en el año completo.

De dónde llega lo importado más caro

Entre los 10 países a los que más les compra Colombia, los productos más costosos llegan de Francia, con US$ 7.061 por tonelada. El más barato es Argentina, con US$ 856. En el valor total, Francia es sexto, con US$ 1.740 millones entre enero y octubre del año pasado, y Argentina, séptimo, con US$ 1.180 millones. En volumen, Francia es 24, con 250.000 toneladas, y Argentina, cuarto, con 1,4 millones.

Inversión extranjera

La caída de la inversión extranjera directa

Los repuntes del segundo y tercer trimestre del 2023 no alcanzaron a evitar una caída de la inversión extranjera directa (IED) en lo corrido de año de enero a septiembre. En los tres primeros trimestres, la IED disminuyó 2,3 %, de US$ 13.091 millones a US$ 12.797 millones. No fueron suficientes los crecimientos de 3,7 % en el segundo trimestre y de 8,2 % del tercero, para borrar la caída de 14,9 % del primer trimestre

Crecimiento que no se vio en plata

En noviembre, el volumen de exportaciones de Colombia tuvo un considerable aumento de 24 % frente a un año atrás. Sin embargo, se recibió 9 % menos en dólares por esas ventas. Una buena razón fue la caída del precio del petróleo en 6,6 % con respecto a 12 meses atrás. Pero los precios del resto de productos fue peor: 32,7 % en su conjunto. En total, los precios de las ventas colombianas bajaron 26,9 %.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

En X: @galmau

