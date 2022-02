El año pasado hubo una nueva marca histórica en las remesas que envían al país trabajadores que viven en el exterior. Pero los giros que envían desde Colombia al extranjero también alcanzan niveles históricos.



En el año completo terminado en septiembre se habían girado 361 millones de dólares. El mayor envío anual fue en 2019, con 326 millones de dólares. Eso sí, por cada dólar que se envía desde el país se reciben 24.

El precio de la carga y la carga de los precios

Para los cafeteros, los precios internacionales, de la mano del dólar, han sido una buena noticia. En el último año, el precio de la carga ha subido 115 %, y la semana que pasó se llegó a una marca histórica de $ 2,3 millones.



Para los consumidores finales, los precios han aumentado, pero no de la mano de la materia prima de exportación: el café para preparar subió 21,4 %, y las bebidas calientes subieron 11,9 %.

San Valentín, un día que vale por 55

Este lunes 14 de febrero se celebra el día de San Valentín, que concentra gran parte de las exportaciones de los floricultores colombianos. De hecho, el 15 por ciento de todas sus ventas anuales son empujadas por esta fecha.



Es como si fueran las exportaciones de 55 días. Para el San Valentín de este año se espera que las exportaciones lleguen a 258 millones de dólares, frente a ventas anuales totales al exterior de 1.727 millones de dólares.

¿Los hogares creen que la cosa no es con ellos?

Para los hogares, el costo del servicio doméstico, que es principalmente el salario que recibe quien trabaja, subió en enero 3,9 % frente a un año atrás, según el Dane. Ese aumento no refleja el 10,07 % que se decretó de alza para el salario mínimo este año.



¿Será que los hogares no cumplen, o será que quienes trabajan en servicio doméstico ganan más que el mínimo y por eso no era obligación subir el 10,07 %?



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía