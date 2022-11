La reducción del 50 por ciento de la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) a las motos con cilindraje menor a 200 centímetros cúbicos (c.c.) beneficia al medio de transporte que más siniestros viales causa en la actualidad, ya que en el 87 por ciento de los accidentes de tránsito con lesionados hay al menos un vehículo a dos ruedas involucrado. Además, el 61 por ciento no adquiere este seguro.



La accidentalidad es tan elevada que, según Fasecolda, de cada 100 pesos de prima que se reciben por las pólizas del Soat de una moto, se pagan en promedio 174 pesos en siniestros, es decir, que el dinero que pagan en conjunto todos los motociclistas por su seguro obligatorio no alcanza a cubrir lo que realmente se gasta en las coberturas para atender todos los accidentes.



Esta relación aumenta con la menor antigüedad. Por ejemplo, si una moto es nueva, por cada 100 pesos de prima se pagan 228 pesos en siniestros. Si cuenta con un año, son 204 pesos en siniestros; y si tiene entre dos y tres años, 176 pesos.



De este modo, la tarifa del Soat ya está subsidiada para las motos. En total, según Fasecolda, los motociclistas están pagando por el seguro obligatorio 3,7 veces menos de lo que corresponde según su accidentalidad; y con el subsidio adicional, según cálculos propios, pasarían a pagar solamente la novena parte de lo que les correspondería.



Desde el gremio de las aseguradoras piden que lo realmente importante es bajar la accidentalidad. “Esta medida es buena sobre todo si logramos dos efectos: lo más importante, propiciar un cambio de comportamiento en los motociclistas que permita disminuir los altos niveles de accidentalidad; y, segundo, disminuir la evasión. Si no baja la accidentalidad, probablemente esto que se está haciendo no resulte suficiente y va a ser muy difícil que un sistema de aseguramiento los pueda cubrir”, aseguró Miguel Gómez, presidente de Fasecolda.

¿De dónde saldrán los recursos?

Las motos de bajo cilindraje no van a ser las únicas que tendrán una reducción en la tarifa del Soat desde el primero de diciembre, pues esta medida también se aplicará a los autos de negocio, los taxis, los microbuses urbanos y el servicio público urbano e intermunicipal.



Los cálculos iniciales muestran que 4,2 millones de vehículos estarían cobijados por la decisión del Gobierno, de los que 3,9 millones son motocicletas.



En total, los recursos para financiar este descuento costarían alrededor de 2 billones de pesos que saldrían, en principio, de una adición presupuestal que se determinó para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), es decir, recursos que en últimas acaban pagando los colombianos a través de los impuestos.



Sin embargo, hay que entender que si bien las tarifas del Soat van a bajar, a las aseguradoras les va a seguir llegando lo mismo porque lo que se va a descontar es la parte de la contribución que se hace al Adres del valor de cada póliza, que es casi la mitad de su costo.



Y es que de los 556.500 pesos que cuesta un Soat para una motocicleta de entre 100 y 200 centímetros cúbicos, 189.700 se le giran a la Adres para apoyar a la red hospitalaria del país. “No se toca la parte de siniestralidad en el aseguramiento. Por eso se dijo que eso se paga con presupuesto”, precisó una fuente conocedora de las discusiones que dieron luz a esa nueva decisión.

Siguen las protestas

A pesar del anuncio del Gobierno, los moteros se movilizaron ayer en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Bogotá estuvieron desde las 10 a.m. unos 1.000 por varias vías del oriente y occidente de la ciudad.



Miguel Forero, líder motero en la ciudad, dijo que el gremio “sigue inconforme” con las medidas adoptadas sobre el seguro obligatorio y agregó que también están pidiendo que la legalización de aplicaciones como Picap, que les permiten a muchas personas trabajar y tener con qué vivir”.



Luego de la manifestación pacífica, los motociclistas lograron pactar una nueva reunión con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Será hoy, a las 9:30 a. m., en el Concejo de Bogotá.



Con una participación muy baja se realizó en Medellín la protesta pacífica. En este caso, hubo reclamos relacionados por los motociclistas que han muerto por los huecos y la falta de mantenimiento en la malla vial, así como el alza en el precio de la gasolina.

Van 3.914 motociclistas fallecidos en el 2022

Entre enero y octubre, según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se registraron 6.577 personas fallecidas en siniestros viales, lo que representa un crecimiento de 14,03 por ciento frente al mismo periodo del año anterior (5.768).



De ellos, hubo 3.914 motociclistas (60 por ciento), lo que significa un incremento de 14 por ciento frente al 2021. El resto eran peatones (1.388), usuarios de vehículo individual (516), bicicleta (362), transporte de carga (183) y de transporte de pasajeros (121).



Los tipos de siniestros con víctimas fatales más frecuentes relacionados con motociclistas son el choque contra objeto fijo, contra vehículo de transporte individual, contra vehículo de transporte de carga, y entre motocicletas.



Así mismo, los motociclistas son el actor vial que tiene mayor incidencia en los fallecimientos de peatones en siniestros viales, pues entre enero y octubre del 2022 fallecieron 556 en accidentes contra motocicleta.