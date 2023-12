De 11 medidas anunciadas para el sector de la vivienda, el Gobierno no ha cumplido 9

Durante este año el Gobierno Nacional anunció varias medidas para reactivar el sector de la vivienda e impulsar inversiones adicionales para el desarrollo de nuevos proyectos.



Sin embargo, la mayoría de ellas se ha quedado en solo anuncios. Específicamente, un informe de Camacol indica que de las 11 medidas que se prometieron, a la fecha 9 no se han reglamentado ni implementado.



En septiembre pasado se habló de un Conpes estratégico para garantizar las vigencias futuras de los 10 billones de pesos que, según el Plan Nacional de Desarrollo (PND), se deben invertir en los programas de vivienda nueva durante los próximos 4 años. Hasta el momento este tema no se ha tramitado.



En cuanto a trámites, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, recordó que el Gobierno anunció que se iba a bajar del 85 al 70 por ciento el porcentaje de avance de obra que se necesita poder solicitar los subsidios en los proyectos de vivienda, pero aún no se ha hecho esta modificación.



Tampoco se han implementado las garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG) que se anunciaron en abril para facilitar el acceso al crédito a hogares de menores ingresos.



Otro tema que no se ha reglamentado es el nuevo modelo de preasignación de subsidios de Mi Casa Ya que anunció la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, el 20 de octubre. Sin embargo, se tiene previsto que estas preasignaciones inicien en febrero de 2024.

Para el líder gremial, este tema es muy importante para recuperar las preventas. "Tal vez el efecto más grave del cambio en la política de vivienda fue haber deteriorado el mecanismo de preventas", dijo.



Igualmente, faltan por reglamentarse el programa Cambia Mi Casa para otorgar 400.000 subsidios de mejoramiento de Viviendas de Interés Social (VIS); la rehabilitación de edificaciones de los centros de las 32 capitales y otros 68 municipios; y el artículo 293 del PND para viviendas en ciudades uninodales o con condiciones específicas.



Además, si bien el Ministerio de Vivienda reporta que se están ejecutando los subsidios de materiales y herramientas para construir unidades básicas de desarrollo progresivo, Camacol asegura que este tema no se ha reglamentado.



Los temas que registran algún avance son las coberturas a la tasa de interés para el próximo año. De acuerdo con el presidente de Camacol, se tienen aseguradas 25.000, pero hacen falta otras 25.000 para cumplir la meta de entregar 50.000 subsidios al año.



"Ya vemos indicios de que habrá déficit en las coberturas, de hecho, para este año hay un faltante de 23.000 coberturas", agregó.



En septiembre también se anunciaron unas líneas de crédito con el Fondo Nacional de Ahorro (FNA) y Findeter por 2,5 billones de pesos para créditos hipotecario, constructor y para organizaciones populares.



Aunque el FNA, según Guillermo Herrera, ha venido adelantando los procesos de colocación de créditos hipotecario y constructor, aun no sale en firme el proyecto de decreto de Findeter para reglamentar su línea de crédito. Además, manifiesta que estos recursos son insuficientes para la reactivación del sector.



Finalmente, el 17 de noviembre se publicó la convocatoria de oferentes del sector de la construcción para mejorar las viviendas de trabajadores del sector, pero no se exigen criterios técnicos, jurídicos ni financieros a los oferentes, según Camacol.

Las familias están renunciando a comprar vivienda

El informe de Camacol también indica que mes a mes ha venido aumentando el número de familias que está renunciando a comprar una vivienda VIS, pues en los últimos 12 meses los desistimientos se duplicaron y suman 29.800 a noviembre de este año.



De acuerdo con Camacol, un 31 por ciento de las familias consultadas decidió renunciar a la compra por los cambios que ha tenido el programa Mi Casa Ya y que han llevado a una demora en la asignación o desembolso del subsidio, pese a contar con clasificación Sisbén IV menor a D21.



Estos cambios también han llevado a que muchas familias ya no cumplan con los criterios de clasificación de puntaje del Sisbén IV, aunque gane menos de cuatro salarios mínimos al mes; a que el monto del subsidio a la cuota inicial disminuya impidiendo el cierre financiero; y a que se tengan demoras en la realización de la encuesta Sisbén IV o publicación del resultado.



Entre tanto, un 25 por ciento señala que el principal motivo fue un incremento de la tasa de interés del crédito hipotecario o porque el crédito aprobado fue por un menor valor del que se necesita.



Mientras que un 16 por ciento manifestó que los cambios en el proyecto de vivienda generaron un incremento del precio, una demora en la entrega o un rediseño del mismo; y un 13 por ciento tuvo una disminución en los ingresos del hogar que no le permitió pagar las cuotas de la vivienda.

"La política de vivienda ha tenido incidencia en el comportamiento del mercado, que se refleja en el nivel tan alto de desistimientos de vivienda VIS. De los 29.800 desistimientos, más de 9.000 fueron por los cambios en Mi Casa Ya", explicó Guillermo Herrera.



El presidente de Camacol también señaló que en los primeros 16 meses del gobierno del presidente Gustavo Petro las ventas de VIS han caída un 53 por ciento, mientras que en los gobiernos anteriores siempre hubo un crecimiento de entre el 10 y 16 por ciento.



En cuanto a las iniciaciones, actualmente el índice es 25 por ciento inferior al registrado en agosto de 2022 y los desistimientos de VIS se han triplicado desde que comenzó el nuevo Gobierno.



"Es un tema que nos debe preocupar a todos y que refleja las dificultades que hoy tienen los hogares para hacer cierre financiero para poder comprar una vivienda de interés social", insistió.