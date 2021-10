¿También le pasa? Usuarios reportan fallas en Daviplata

En la tarde y noche de este martes, las redes sociales se llenaron de varios mensajes de internautas etiquetando al servicio Daviplata por, al parecer, un irregular funcionamiento durante el día.



Según indicaron varios usuarios, diversos movimientos de dinero no llegaron a su destino o se truncaron durante un buen lapso.

La misma cuenta de Twitter de Daviplata respondió a varias de las solicitudes y reclamaciones por medio de mensajes en los cuales se indicaba el paso a paso para reportar el error.

(Lea también: Indignación por perro que fue despellejado en Boyacá).

El mensaje que más se difundió fue el de un usuario identificado como Jorge Darío.



Según contó, intentó pasar de Daviplata a su cuenta de Davivienda un monto determinado, sin embargo, dijo que no se hizo el traspaso.



"El dinero ahora no está ni en mi Daviplata ni en mi Davivienda", escribió.

Vengo a contarles una triste historia de @DaviPlata cargo 338.000 cop y luego intento pasármelo a davivienda.

Adivinen que! El dinero ahora no está ni en mi Daviplata ni en mi davivienda pic.twitter.com/064CVVe3e2 — Jorge Dario (@j0rgedario) October 12, 2021

Luego hizo otra publicación con fotos de las respuestas del servicio de ayuda de Daviplata.



Puntualizó en que llevará el asunto hasta la Superintendencia Financiera e irá a una de las sucursales físicas del banco.

Intento de comunicación con el soporte de @DaviPlata y es realmente una perdida de tiempo lo que le ocasionan a uno.

Estaré enviando el caso a la superintendencia financiera y mañana me tendrán en una sucursal exigiendo soluciones al respecto pic.twitter.com/d5VcUkQ8VC — Jorge Dario (@j0rgedario) October 12, 2021

Tras lo escrito por Jorge Darío empezaron a aparecer publicaciones similares de usuarios que reclamaban el funcionamiento irregular de Daviplata.



La misma entidad se pronunció en uno de los comentarios, de hace poco más de media hora, indicando que, al parecer, sí hubo una caída en el servicio, pero ya se había estabilizado.

Buenas noches @Laurandreao27 , entendemos los inconvenientes causados por la intermitencia de DaviPlata. Le informamos que el servicio ya se encuentra reestablecido. lo invitamos a ingresar de nuevo ¡Que tenga una excelente noche! Mauricio — DaviPlata (@DaviPlata) October 13, 2021

(Le contamos: Aumentan los créditos digitales para todo tipo de usuarios).

Y es que varios usuarios reportaron problemas similares. Según los denunciantes, al intentar realizar una transferencia la aplicación presenta fallos.



Sin embargo, aunque los giros y pagos no finalizan con éxito, al revisar su saldo nuevamente el dinero no aparece en sus cuentas.



"Hice una consignación en mi cuenta de Daviplata y en la app me aparece saldo 00", denunció un usuario.



"Me dirigí a realizar un pago en línea desde la App y me salio error y ahora no me aparece el dinero. Llevo 50 minutos en la línea esperando que me atiendan, escribo al WSP y tampoco. Ayuda", dice otra de las denuncias.



"Mi saldo ya no aparece y no se si es problema de la app o es un tema de robo, los canales de comunicación no sirven, #688 no sirve, chat no sirve. Ayuda por favor", escribió otro usuario.



Además de las respuestas de Daviplata a algunas de las quejas en Twitter, no hay un comunicado oficial de lo que puede estar sucediendo con las cuentas.

Por favor que alguien me ayude! @DaviPlata desapareció dinero de mi cuenta y una transferencia que pensé había pasado nunca pasó y la plata no aparece. Denuncië por este medio y miren los datos que me piden, alguien me explica que tiene que ver la perdida con la marca del celu pic.twitter.com/PBMiqoeoIL — MaPilar (@mapilard) October 13, 2021

@DaviPlata el día de hoy ingrese 500.000 a mi DaviPlata , logre hacer una transacción a otro DaviPlata y los 250.000 que quedaron en mi cuenta desaparición por arte de magia , que está pasando ? Dónde está mi dinero ? — Robin Marriaga (@Robinmarriaga) October 13, 2021

@DaviPlata me hicieron dos consignaciones y tenía 230.000 cop, intenté hacer una transferencia por 30.000 cop la cual fue rechazada y ahora me aparecen solo 20.000 cop y estoy tratando de llamar a la linea #688 o al chat por la app y nadie me contesta — Yender Smith Palencia (@SmithPalencia) October 13, 2021

Señores @DaviPlata quisiera saber cómo puedo obtener soporte de la aplicación. Hice una consignación en mi cuenta de Daviplata y en la app me aparece saldo 00.

Llevo todo el día intentando comunicarme a la línea #688 y no ha sido posible. — Daniel Vega (@DanielVegaJ) October 13, 2021

Sr. @DaviPlata , Realice un pago por PSE y me llego el mensaje de confirmación. Me dirigí a realizar un pago en línea desde la App y me salio que error. y ahora no me aparece el dinero. Llevo 50 minutos en la línea esperando que me atiendan, escribo al WSP y tampoco. Ayuda. — Carlos A. Ramírez (@caramirezgamba) October 13, 2021

@Davivienda @DaviPlata ahora me aparece este error y la plata no está 😡😡😡 pic.twitter.com/T28KZyoggH — Lesly santamaria (@lesnasango) October 13, 2021

Más noticias

Elecciones: cómo averiguar dónde tengo inscrita la cédula

¿Cuáles son los requisitos para adoptar un perro o un gato en Bogotá?

Algunos derechos laborales que pueden estarle vulnerando

Así puede activar cinco meses de suscripción a Apple Music gratis

Tendencias EL TIEMPO