Gestión de datos, punto crítico de negocios digitales

Experiencias conocidas y frustrantes para los consumidores a través de negocios que se apalancan en las plataformas digitales, como ha sido el caso en Colombia de Rappi, que desde hace más de dos meses se enfrenta a una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio por el alto nivel de quejas de los usuarios y por la presunta vulneración de las normas que protegen al consumidor, ponen de manifiesto la relevancia que tiene la gestión inteligente de los datos no solo en la transformación de empresas ‘veteranas’, sino en los emprendimientos nativos digitales.

Y es que, según datos de Harvard Business Review, en el mundo las empresas adolecen de una estrategia de datos, ya que se calcula que por lo menos el 80 por ciento del tiempo de los analistas se destina solo a descubrir y a alistar datos, pero menos del 50 por ciento de los datos estructurados en una organización se utilizan como insumo para la toma de decisiones claves sobre el negocio.



En esto, según expertos de la firma SAP, cada vez es más indispensable para cualquier organización tener una gestión en tiempo real del sinnúmero de interacciones que provienen de la experiencia real de los clientes con los productos y servicios, que permita tomar ajustes y reaccionar en un mundo cada vez más competido.



Y es que, por ejemplo, el caso de Rappi, a pesar de ser uno de los emprendimientos digitales más reconocidos a nivel mundial por su innovación, disrupción y consecución de capital, según Santiago Duque, director de Soluciones para América Latina y el Caribe de SAP, muestra que la innovación va mucho más allá de la invención de soluciones tecnológicas y plataformas digitales. En otras palabras, se aplica a la reimaginación de los procesos y de los modelos de negocio.

Los empleados y los datos

Por ello, más que las criptomonedas, el vicepresidente de Plataforma y Tecnología de SAP para América Latina y el Caribe, Tonatiuh Barradas, considera que al tener un enorme valor para convertirse en un activo que permita tomar decisiones más efectivas, con un entendimiento del mercado mucho más real y acorde con lo que la competencia está ofreciendo, los datos están llamados a ser la nueva moneda digital del mundo empresarial.



“Lo que no se puede hacer nunca es quedarse con el dato y esperar”, recalca Barradas, quien recuerda que, según Harvard Business Review, en el mundo menos del 1 por ciento de los datos no estructurados se utilizan de alguna manera, mientras que en las empresas más del 70 por ciento de los empleados tienen acceso a datos que no deberían ver.



Por ello el entendimiento de los hábitos de consumo, las preferencias del consumidor y la calidad del servicio, a través de los datos, son aspectos que les posibilitan a cualquier empresa definir un plano de estrategias mucho más alineadas con lo que realmente está pasando ‘en la calle’ y con la competencia.

Evolución y no revolución

Pero en el proceso de emprender la transformación digital, paso en el que las empresas nativas llevan la delantera y muchas empresas veteranas han tenido grandes avances, no son pocos los obstáculos para llevar a cabo una estrategia que pasa por reconocer el cambio y querer transformarse, tener el talento humano como el núcleo de la generación del poder creativo y por usar la tecnología como el medio para lograrlo.



De acuerdo con Barradas, a nivel mundial las organizaciones de todos los tamaños enfrentan seis desafíos críticos para la transformación digital, siendo el primero la cultura de resistencia al cambio.



Además, las otras barreras son la colaboración y las prácticas limitadas de intercambio, que el negocio no esté listo de forma pronta, las brechas y atrasos en el talento de la empresa, a lo que se suma que las prácticas actuales no apoyan los nuevos talentos, y el hecho de que cambiar no es algo fácil.

El experto explica que, en todo caso, las empresas deben hacer una evolución en lugar de una revolución, advirtiendo con ello que los grandes proyectos de cambio, que pueden tomar tres años, no son viables es porque la competencia no da espera.



“Lo que tienen que hacer las empresas es una función matemática. La forma de llegar es por aproximaciones sucesivas. Los proyectos de largo plazo ya no son algo factible y viable. Hay que tener pequeñas victorias en las que se van entregando al mercado elementos digitales. Comienzas de una manera progresiva a avanzar. No es un gran proyecto que demora tres o cuatro años”, explica Tonatiuh Barradas.



Es decir, reconociendo que la competencia siempre ha existido y se ha convivido con esta, es continuar la operación, mirar los rivales y sus capacidades y tener la oferta de valor, mientras que en forma paralela se va incursionando en el camino de la digitalización.



“La competencia siempre ha existido. Lo que pasa es que se ha intensificado porque las empresas que nacen digitales tienen la ventaja competitiva del uso de la tecnología como el habilitador del cambio y la diferenciación”, concluye el experto de SAP.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Nueva York (Estados Unidos) *

Twitter: @omarahu

*Invitación de SAP