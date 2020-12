Datacrédito: sí hay buenas razones para estar ahí

Es común escuchar a la gente decir, sobre Datacrédito, que lo mejor es no estar ahí. En internet, de hecho, aparecen espacios en los que se explica cómo ‘salir’ de Datacrédito.



Ante la preocupación que existe por estar en Datacrédito, esta compañía presenta cinco puntos importantes para tener en cuenta a la hora de querer ‘salir’ de Datacrédito.



1. La premisa es equivocada

Lo primero que hay que tener en cuenta es que todas las personas que tengan una obligación financiera o un producto de crédito tienen un reporte de crédito. Datacrédito, por ser la central de riesgo más importante del país, tiene la mayor cantidad de reportes de crédito. Los reportes de crédito son el conjunto de datos que reflejan comportamiento positivo y negativo que tienen las personas frente a sus obligaciones financieras, comerciales, crediticias y de servicios.

2. Qué implica estar en Datacrédito

Estar en Datacrédito, lejos de ser algo negativo, es importante para los ciudadanos; pues permite cerrar las brechas entre las personas que tienen y las que no cuentan con garantías reales, para que puedan acceder a más y mejores créditos.



Esto se logra a partir de la información, que a su vez les permite a las entidades que otorgan crédito determinar el riesgo que asumen. Actualmente, 9 de cada 10 créditos son entregados a personas que cuentan con un historial crediticio, lo que demuestra que estar en Datacrédito es buena idea.

3. Es clave tener reportes positivos

Lo que se debe hacer entonces es no estar preocupados por salir, sino por tener reportes positivos. Esto solo depende de las personas. Eso se logra con un buen comportamiento financiero, siendo responsables con los gastos y no sobrepasar la capacidad de endeudamiento.



Si por alguna razón las personas se atrasan en sus pagos, deben tratar de ponerse al día lo más pronto posible y tener presente que su historial crediticio reúne obligaciones de todos los sectores de la economía y de todos los valores.



En ese sentido, conviene no descuidar ninguna obligación, por pequeña que sea. De hecho, muchos colombianos empiezan a construir el historial crediticio con obligaciones de bajo monto, por lo que cumplir con ellas puede ser la entrada a obligaciones de un mayor monto.



Cabe tener en cuenta que los reportes negativos tienen una permanencia limitada en el tiempo; para las moras inferiores a dos años, el tiempo de permanencia de la información es del doble de la mora, contados a partir del pago o extinción de la obligación; y para moras iguales o superiores a dos años, la permanencia es de máximo cuatro años, contados a partir del pago o extinción de la obligación.



Esto está establecido por la Ley 1266 de 2008 y en ningún caso estos tiempos dependen de Datacrédito

4. Hay que administrar adecuadamente su historial crediticio

Conviene consultar el historial crediticio periódicamente. Allí se encuentra el resumen de las obligaciones crediticias adquiridas por cada persona con el sector financiero y real; también es posible ver cuál ha sido su comportamiento y el estado de la obligación. Asimismo, se pueden verificar sus reportes, niveles de endeudamiento y nuevas obligaciones abiertas. De hecho, en www.midatacredito.com es posible consultar el historial de crédito de forma gratuita.



Sí, por algún motivo usted llegase a encontrar una inconsistencia en su información, puede presentar una solicitud de reclamo sin necesidad de intermediario. No se deje engañar por terceros que prometen eliminar reportes y sacarlo de Datacrédito.



Presentar la solicitud de corrección de la información de su historial de crédito es fácil. Puede hacerlo a través de los Centros de Atención y Servicio de Datacrédito en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali o enviando un derecho debidamente autenticado.



Así mismo, puede hacerlo de forma virtual en www.datacredito.com y por medio de www.midatacredito.com podrá presentar reclamos para corregir su información.

5. Recuerde que…

Los burós de crédito, como Datacrédito, no toman decisiones sobre el otorgamiento de préstamos. Son precisamente las entidades financieras y del sector real, que otorgan créditos, las que toman sus propias decisiones, de acuerdo con sus políticas internas.



Sin embargo, de usted depende aumentar esas probabilidades de acceder a más y mejores créditos a partir, únicamente, con el buen comportamiento frente a sus obligaciones como carta de presentación.



Esa información positiva frente a sus obligaciones permanecerá en su historial creditico, debido a sus beneficios en la inclusión financiera y democratización del crédito.

PORTAFOLIO