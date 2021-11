Daños a un apartamento y el papel de la administración

“Mi vecino del apartamento del nivel superior, me ha causado daños en pared, mueble y cuadro del estudio debido a caída de agua y humedad por deficiente emboquillamiento del piso de la ducha en su baño auxiliar. La administradora no toma cartas en el asunto porque dice que es propiedad privada. El residente propietario y miembro del Consejo responde que el arregla su apartamento, cuando le provoque y no acepta concepto de los plomeros que fueron a hacer la revisión. La presidenta del Consejo dice que cada quien arregla lo suyo y listo. En anterior ocasión el residente de ese mismo apartamento y por problemas de humedad en baño principal, sí aceptó y pagó el arreglo del daño causado. Yo, también tuve que pagar por el mismo problema a mi vecino del piso inferior. Este nuevo propietario no ha respondido por nada, ni le ha importado. ¿Quién tiene que pagar por los daños causados? Hay otros residentes con los mismos inconvenientes y no sabemos a quién recurrir. El perjuicio económico es alto”.

Respuesta

La Ley 675 de 2001 establece entre las obligaciones de los propietarios de unidades privadas, la de "ejecutar de inmediato las reparaciones en sus bienes privados, incluidas las redes de servicios públicos ubicadas dentro del bien privado, cuya omisión pueda ocasionar perjuicios al edificio o conjunto, o a los bienes que lo integran, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o por el de las personas que por las que deba responder ".



De igual manera la norma prevé los mecanismos de solución de conflictos y cuando se refiere al comité de convivencia determina que este puede intervenir "cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasión de la vida en edificios de uso residencial". Consagra además las disposiciones sobre las sanciones que se pueden imponer por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias previstas en la Ley o en los reglamentos. Estas mismas previsiones se contemplan en los reglamentos de propiedad horizontal. (artículos 18, 58 a 62 Ley 675 /01).



He enunciado estos artículos de la Ley como fundamento de esta respuesta, porque la posición que en este caso han asumido la administradora y la presidenta del Consejo de Administración, de no respaldar al propietario afectado, es la actitud que tienen la mayoría, pues se considera que el problema es entre propietarios. Si bien es cierto, que salvo que se trate de que los daños se deban a la falta de reparación o mantenimiento de los bienes comunes, lo cual puede suceder, la copropiedad y la administración no tendrían responsabilidad ni obligación de hacer los arreglos, el que está perjudicando con su omisión a su vecino, también a su vez estaría incurriendo en el incumplimiento del reglamento y de la Ley y puede ser sancionado por el consejo o la asamblea según lo establezca el reglamento.



Ello sin perjuicio de que el propietario que hace la consulta tenga la posibilidad de acudir a las autoridades policivas por perturbación a la posesión o mera tenencia (artículo 77 del Código Nacional de Policía) buscando que el inspector imponga las medidas correctivas en este caso ordenar las reparaciones. De igual manera podrá ejercer las acciones judiciales pertinentes.



EXPOPH. Los días 18,19 y 20 de noviembre se llevará a cabo la Primera Feria Virtual de Propiedad Horizontal en Colombia, con una rueda de negocios y participación de conferencistas nacionales y extranjeros. He sido invitada para intervenir en el panel legal de la Reforma a la Ley 675 de 2001. Un enfoque a la nueva realidad que se aproxima. Trataré el tema de lo bueno y lo malo de este proyecto que se está para estudio en el Senado de la República. La inscripción es gratuita. www.expoph.co

NORA PABÓN

Abogada - Asesora Externa