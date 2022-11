Avanzar en la producción de cifras para poder cerrar las brechas étnicas y territoriales que existen en el país es uno de los grandes propósitos que tiene Piedad Urdinola al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Sin embargo, en entrevista con EL TIEMPO, la economista aseguró que no está satisfecha con los recursos asignados en el presupuesto y que varios proyectos quedarán en lista de espera, como es el caso del conteo nacional y del censo económico que estaban previstos. Además, dice que la entidad también necesita más dinero para temas tecnológicos o la elaboración de algunas encuestas.



¿Cómo asume el reto de pasar de la academia al Dane?



Es un reto bastante grande, pero mi relación con la entidad estadística lleva ya varios años. He sido asesora técnica del Dane en temas de demografía y trabajé en varios censos nacionales de población y vivienda y otras mediciones.

Su predecesor, Juan Daniel Oviedo, fue catalogado como uno de los mejores funcionarios en la administración del gobierno de Iván Duque, ¿qué le pareció su gestión?



Nos conocimos hace muchos años y trabajamos juntos cuando éramos muy jóvenes. Considero que mantuvo el rigor técnico de la entidad e hizo muy buen trabajo posicionando en el público general toda la labor que desempeña el Dane.

¿Qué le gustaría mantener de su gestión y qué propondrá usted ahora?



Me encantaría mantener esa relación con el público y sostener e incluso mejorar la capacidad técnica de la entidad. Como nuevos retos, tenemos la actualización tecnológica, que requiere de bastantes recursos. Para la producción de datos es necesario implementar nuevas metodologías, como la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, el uso de bases de datos y el big data, entre otros. Es importante para recuperar información, sobre todo, en áreas pequeñas y poder evaluar la calidad misma de los procesos estadísticos.

¿Lo podría poner en un ejemplo real?



Todos los días nacen y mueren personas en el país. Cuando yo me voy a las áreas más pequeñas, por ejemplo, en Chigorodó (Antioquia), es muy difícil que yo tenga la calidad de la cifra como sí la tengo en Bogotá o Medellín. En los municipios tan alejados en los que no hay siquiera un centro médico, pero se mueren personas todos los días, no hay una actualización permanente, entonces la inteligencia artificial permite detectar dónde hay huecos de información y atacar esas zonas.

Foto: Sergio Acero/El Tiempo

¿Y necesitarán más recursos para ello?



Nos hacen falta más recursos. Toda la producción estadística es un bien público, todas nuestras cifras sirven para la toma de decisiones, pero también cualquier persona del común las puede consultar y lograr de manera gratuita. No es algo que no sea costoso; todo lo contrario, y por eso requerimos de bastantes recursos.

¿Y están satisfechos con el presupuesto que les dieron para el 2023?



El presupuesto que solicitamos al Gobierno era aproximadamente de 600.000 millones de pesos, de los cuales fueron aprobados cerca de 150.000 millones de pesos, lo que implica que no todo lo planeado se puede realizar. De momento, tras un análisis técnico y jurídico debemos priorizar operaciones con las que el país siempre debe contar, como la inflación y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih). Sin embargo, se deberán buscar recursos adicionales para proyectos como la encuesta de acceso a la justicia, el fortalecimiento de registros administrativos y la actualización tecnológica de la entidad. En total, necesitamos 468.310 millones de pesos.

¿Con esos menores recursos peligra la actualización tecnológica de la entidad y los datos podrían estar expuestos como ocurrió el año pasado, cuando hubo un ciberataque?

Algunos de los temas planeados en lo tecnológico efectivamente quedan en el tintero. Sin embargo, esto no significa que el Dane quede expuesto a un ciberataque como el del año pasado. Desde noviembre de 2021, la entidad viene avanzando en una serie de protocolos para mejorar la ciberseguridad. Por ejemplo, se han hecho mejoras en la lógica y rediseño de la red, se ha invertido en seguridad de los servicios de identidad y correo institucional para mitigar campañas de phishing y ransonware y se está implementando un WAF (web application firewall) que está enfocado a protección de las soluciones web. La seguridad de la entidad ha sido una prioridad dado ese ataque y el país puede estar seguro de la protección de la información que recopilamos. De hecho, actualmente tenemos planes de adquirir una nueva solución de back-up para ampliar las capacidades que existen actualmente.

¿Y con ese menor presupuesto se mantiene la intención de hacer el conteo nacional y el censo económico o se retrasarían?



Tanto el conteo intercensal como el censo económico son parte de los proyectos que por la magnitud de los costos que implican están dentro de los que, de momento, no cuentan con recursos para ejecutarse y quedan en lista de espera. Por tanto, su realización depende del dinero que podamos conseguir a través de convenios inter-administrativos o por la liberación de recursos de algún otro proyecto.

Foto: Sergio Acero/El Tiempo

¿Y para cuándo estaba planteado el conteo nacional?



La idea era recorrer de nuevo todo el territorio para hacer un conteo de la población, es decir, identificar a las personas por sexo y edad. Además, le queríamos adicionar la residencia y la etnia, precisamente para tener toda esa riqueza demográfica. No es como un censo que tiene muchas variables. Por el tema de las elecciones locales no estaba pensado para 2023, sino para el 2024.

¿De qué manera ayudaría a los alcaldes?



Tener el número total de población de manera actualizada es fundamental para la distribución de todos los recursos nacionales. Por ejemplo, los de la salud y la educación se definen por población. Lo ideal sería que tuviéramos alguna forma de medir estas minorías pues nunca van a llegar a esos grandes números que la ley de presupuesto establece para distribuir los recursos y que se tenga en cuenta que estas poblaciones tienden a mayores vulnerabilidades.



En algunos de sus trabajos habla de las brechas de género. ¿Le gustaría poner de manifiesto con las cifras esta problemática?



Sin duda, una de las áreas en las que quiero que el Dane avance es en la medición de todo tipo de brechas, no solo entre hombres y mujeres, también en las brechas para minorías étnicas y las territoriales. Sería muy importante que el Dane lograra avanzar y mejorar la producción en cifras y territorios.

¿Qué importancia cree que tienen en este momento los datos que revela el Dane para cambiar las políticas del país?



Son fundamentales, un país sin cifras es un país que no puede ver objetivamente dónde está y qué necesidades tiene. De ahí que la labor del Dane sea tan importante. La labor de la entidad es informar a todos los tomadores de políticas públicas sobre los principales problemas del país. Si no se está midiendo algo, se invisibiliza ese problema, por eso es tan importante determinar qué operativos hacer.

¿Qué papel va a tener el Dane en la reforma agraria?



Es el ente rector de estadísticas nacionales y por debajo está el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Este recoge el catastro, que son los predios, y el Dane suma las otras capas de información, la parte sociodemográfica, económica o ambiental. Por eso es integral.

¿Piensa que el Dane va a mantener su independencia totalmente?



Sí, el Dane es y seguirá siendo una entidad completamente independiente. Esa era una de mis principales preocupaciones al tomar esta posición y el Gobierno sí lo ha hecho, me lo prometió y ha cumplido esa promesa de sostener la independencia.

¿Qué cifra no le gustaría dar nunca al país?



Muchas, no me gusta ninguna que represente desigualdad. La inequidad en Colombia medida desde cualquier manera es demasiado grande. Y otra que me parece terrible es la de la violencia contra niños y niñas. En el Día de la Niña presentamos las cifras de embarazos desde los 10 años. Esto no debería estar sucediendo en un país que se preocupa por su niñez.