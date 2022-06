"Me siento supremamente contento de poder compartir algunos aspectos de la vida personal detrás del director del Dane: del gomelo, del que baila, del que no baila...".



Esas fueron la palabras de Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para promocionar el pódcast en el que habló del primer salario mínimo que recibió en su juventud.

Aunque su primer empleo fue en la Universidad del Rosario, donde estudió, el funcionario contó que se encontraba de viaje por Europa cuando RECIBIÓ su primer salario mínimo oficial.



Le contamos la historia completa.

Según narró en el programa de entrevistas en audio 'Historias Offline', publicado en Spotify, el mismo día en que se graduó como economista del Rosario se montó en un avión hacia Europa. Allí se ganó una beca en la Universidad de Toulouse -Francia- para continuar con sus estudios.

Durante esos años, una de las memorias que más tiene presentes es la ocasión cuando su madre lo visitó y viajaron en bus por el antiguo continente. Ella tuvo que volver antes a Colombia, razón por la cual debía dejarle una tarjeta de crédito para su regreso a Francia, pero se le olvidó.



"En mi transición de España a Francia me tocó conseguir un trabajo recogiendo manzanas en un pueblo en Francia, donde no sabía nada de francés. Pero, me gané mi primer salario mínimo y con eso pude comprar colchón, clóset y el escritorio para poder estudiar para el doctorado".



Además, Oviedo habló de lo que dejó para su vida esta experiencia: "Son cosas que le traen a uno muy buenos recuerdos de cuando uno tiene la voluntad de hacer un proyecto y sacarlo adelante a pesar de las dificultades".

En la entrevista también habló de su infancia, de su familia, de su vida profesional, del video viral que protagonizó y más: "Todo el mundo dice: 'No, ese gomelo la tuvo en coche de oro, se fue a hacer su doctorado en ejecutiva' y no. Las apariencias engañan".

