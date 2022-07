El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, es una de las caras más conocidas de la política nacional. El economista siempre está al frente respondiendo por la entidad que dirige.



Oviedo ha estado en el centro de la polémica varias veces por los datos que revelan las estadísticas del Dane. Con la salida del gobierno de Iván Duque, muchos se preguntaban qué pasará con el funcionario. Sin embargo, él mismo confirmó que aún está considerando sus planes futuros.



En medio de la tensión política de las últimas semanas, Oviedo se midió a dejar de lado las cifras y hablar en un tono más relajado sobre algunos detalles de su vida personal.



En el programa de radio, La Luciérnaga, dio una entrevista poco común. Habló de su labor como profesor de la Universidad del Rosario, de qué tan actualizado está de los precios del mercado y mencionó una anécdota en TransMilenio.



Los periodistas iniciaron imitando el característico acento de Oviedo y haciéndole preguntas sobre el valor de algunos alimentos de la canasta familiar. Juan Daniel aprovechó para confesar que no hace mercado. De esa labor se encarga una persona que le ayuda con las tareas domésticas.



“El director del Dane no hace mercado. El director del Dane tiene a Elizabeth, que lo cuida desde el 2011. También tiene a la mamá, hay que reconocerlo. Mi mamá también a veces me ayuda. Elizabeth ya sabe qué es lo que me gusta a mí. Yo llego, abro la nevera y está todo” reveló Oviedo.



Sin embargo, el economista aclaró que conoce muy bien los precios del mercado porque su trabajo lo obliga a estar al tanto. Explicó que en el Dane están constantemente visitando plazas, tiendas y almacenes para conocer los cambios en el valor de los alimentos.



Sobre TransMilenio

En medio de las burlas y chistes del programa, le preguntaron al director del Dane si ha usado el sistema de transporte de Bogotá. El funcionario fue honesto y admitió enseguida que no lo hacía.



Sin embargo, Oviedo contó que en alguna ocasión intentó utilizarlo pero renunció porque le pareció inefectivo. Según lo que explicó, esto fue hace muchos años y desde entonces no se monta en el sistema.



“Como profesor de la Universidad del Rosario tenía que ir a la sede del norte y me decidí a usar TransMilenio. Me montaba en la estación del Museo del Oro, llegaba a la 170, cogía el bus, pero se demoraba muchísimo. Yo pensé que iba a ser más efectivo, como los sistemas de transporte masivo“ señaló.Por último, le preguntaron si conocía el valor del pasaje actual de TransMilenio y el director del Dane admitió que no estaba al tanto de ese precio.

