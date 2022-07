Uno de cada tres colombianos encuestados por el Dane indicó que no debería pagar impuestos. Asimismo, las personas que participaron en el estudio declaran hacer pagos de impuestos que están lejos de lo que efectivamente se tributa en el país.

Por ejemplo, la población que participó en la encuesta ‘Pulso social’ del Dane, y que se considera pobre, afirmó que en promedio realizan pagos por el 20 por ciento de su ingreso en impuestos.



Estas respuestas dadas por quienes fueron indagados lucen improbables si se tiene en cuenta que solo el 7 por ciento de los trabajadores paga impuesto de renta con tasas que para la mayoría están muy por debajo del 20 por ciento.

(Lo invitamos a leer: Es clave que la tributaria no sea una colcha de remiendos: Banco Mundial)



Además, esas personas que pagan impuesto de renta tienen ingresos a partir de más de 3,5 millones de pesos mensuales, diez veces la línea de pobreza del país.

De otro lado, lo que se paga por IVA en ciertas compras está lejos de tener un peso significativo en las compras de las personas pobres. De hecho, el mayor peso de las compras en esa parte de la población se concentra en bienes básicos que no tienen IVA.



Según las respuestas de la encuesta, mientras el 33 por ciento de los consultados cree que no debería pagar impuestos, el 22 por ciento de la misma muestra dice que en efecto no lo hace.



El 63 por ciento de los encuestados cree que se deberían pagar impuestos, pero por debajo del 20 por ciento de los ingresos. Entre tanto, el 3,8 por ciento piensa que se debería pagar entre 20 y 40 por ciento de los ingresos y el 0,6 por ciento, entre 40 y 60 por ciento.



(Lea además: Sanciones por más de mil millones a 19 aerolíneas por cláusulas abusivas)



A la pregunta de cuánto pagan efectivamente en impuestos, el 34 por ciento contestó que tributan menos del 20 por ciento de sus ingresos. En el otro extremo, el 0,3 por ciento de los encuestados cree que entregan más del 80 por ciento de sus ingresos en tributos.



Como es tradicional, la encuesta preguntó también por la confianza de los consumidores. Durante el mes de junio este indicador para los hogares de las 23 principales ciudades del país fue de 38,4 puntos, lo que muestra un incremento de casi 3 puntos frente al valor de 35,4 de mayo de 2022, informó el Dane.



Continúe leyendo: Cómo beneficia a Colombia que EE. UU. no entre en recesión



“Esto indica que estamos saliendo de ese periodo de estancamiento tan importante que vimos desde diciembre de 2021, cuando el indicador de confianza llegó a un nivel de 39,3”, dijo Juan Daniel Oviedo, director del Dane.



Esta mejora en el mes de junio “está altamente asociada con el cierre del ciclo político que ha vivido la sociedad colombiana”.

También puede leer:

Dudas sobre efecto de consumo en impuesto a bebidas azucaradas

Pase para moto: ¿dónde y cómo sacarlo?