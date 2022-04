La confianza de los consumidores colombianos continúa al alza. Así lo evidencian los datos del Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), que en marzo de 2022, se ubicó en 35,3 por ciento en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, lo que representa un aumento de 0,4 puntos frente al registrado en febrero de este año, según el Dane.



Mientras tanto, en el trimestre enero-marzo de 2022, el promedio para las 23 ciudades del Indicador de Confianza del Consumidor fue de 35,4 por ciento y al desagregarlo por ciudades, Cúcuta y su área metropolitana reportó el porcentaje más alto del ICC, con 45,5 por ciento, y Riohacha, el más bajo, con 24,6 por ciento.



El dato del ICC fue presentado este martes por el Dane, en la encuesta de Pulso Social, que además reveló que el 43,9 por ciento de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en marzo de 2022 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás y para el 37,7 por ciento era igual.



Así mismo, para el 41,4 por ciento la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 28,1 por ciento será mejor.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, explicó que la creciente inflación que se viene observando en los últimos meses afecta las perspectivas de mejora de empleo, lo cual enrarece las expectativas de los hogares sobre una mejora en su situación.



En marzo de 2022, comparando la situación económica actual con la de hace un año, el 63,2 por ciento de los y las jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 75,7 por ciento no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos.



De acuerdo con la Encuesta Pulso Social, en marzo de 2022, el 77,4 por ciento de los jefes de hogar no se han contagiado de coronavirus y el 22,6 por ciento estuvo contagiado y se recuperó.

En marzo de 2022, y durante los últimos siete días previos a la encuesta y como consecuencia de haber estado contagiado de coronavirus, el 20,2% ha sentido fatiga o sensación de cansancio permanente.



El 31,3 por ciento de los jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó, en marzo de 2022, estar un poco preocupado de contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus, mientras que el 14,8 por ciento dijo estar muy preocupado.



El 1 por ciento estaba interesado/a en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus.

En marzo de 2022, y durante los siete días previos a la encuesta, el 30,86 por ciento de las personas sostuvo que sintió preocupación; el 21,05 por ciento cansancio; el 15,69 por ciento, dificultades para dormir y el 15,46 por ciento dolores de cabeza o estomacales.

