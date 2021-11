Tras intento de secuestro de datos, el Dane reactivó su página web

Luego del intento de secuestro de datos que sufrió el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la entidad informó que su página web vuelve a funcionar y que continúan adelantando procesos de actualización en algunas secciones.



“Gracias al trabajo adelantado con el apoyo del Centro Cibernético de la Policía Nacional, del Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (Csirt) y autoridades, hemos puesto de nuevo al servicio de nuestros usuarios y ciudadanía en general nuestro sitio web”, expresó el Dane a través de un comunicado.



El martes 9 de noviembre, a las 11:36 p. m., se produjo un intento de ataque cibernético en la entidad y se deshabilitaron los servicios informáticos. El Dane informó que se adoptaron las medidas legales y técnicas necesarias para resguardar la información de las estadísticas.



De acuerdo con el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, cuando se recibió un mensaje de alerta asociado con la caída de uno de los servidores, inmediatamente el departamento de sistemas actuó aislando completamente toda la infraestructura de información, en la medida en que se tuvo un reporte sucesivo de los ataques.



Luego, a partir de ese momento, automáticamente la entidad notificó el incidente al Csirt de la Policía Nacional, y se tuvo un apoyo de una unidad de esta entidad, al tiempo que se acudió a una auditoría forense de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se contó con el apoyo de las Fuerzas Militares y de los operadores que prestan servicios a la entidad.



Oviedo explicó que, si bien en principio se había hablado de un supuesto ataque ransomware, finalmente aseguró que no hubo “secuestro”. Explicó que, si bien se presentó un acceso abusivo a los sistemas de la entidad, no hubo robo de información, pues no registraron señales de salida.



