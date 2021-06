Cyberlunes, una oportunidad para la reactivación / Opinión

El Cyberlunes se ha convertido en algo más que un día de ofertas. Debido al crecimiento de más del 53 % que experimentó el e-commerce en Colombia durante 2020 y gracias a que en medio de la pandemia más personas se han atrevido a conocer las bondades de comprar en línea, esta iniciativa de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y sus afiliados se viene posicionando como una excelente oportunidad para la reactivación económica del país.

Durante los tres días de la jornada, tanto los retailers colombianos que quieren acercarse a nuevas audiencias, como los consumidores que desean aprovechar los descuentos y las facilidades que ofrece el comercio electrónico, pueden beneficiarse mutuamente. A puertas del próximo evento, que se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de junio, quisiera compartir algunos consejos basados en nuestros últimos sondeos para que los negocios en general puedan sacarle el máximo provecho.



En primer lugar, es importante hablar del awareness o del conocimiento que tienen las personas sobre el Cyberlunes. Según nuestra más reciente encuesta, solo 4 de cada 10 internautas ha escuchado o conoce acerca de esta fecha; y de estos, solo un 33% planea comprar en ella. Hay una gran oportunidad para que los distintos retailers y comerciantes se conecten con el porcentaje que aún no los conoce para adquirir nuevos clientes ávidos de ahorro a través de experiencias digitales que los convenzan de seguir comprando en sus sitios web en el futuro.



Las razones que cobran más importancia para los consumidores a la hora de elegir una tienda en particular son variadas. Los internautas encuestados por Google indican que su primera motivación es el precio o la oferta (54.7 %). A esta le siguen razones ligadas a la experiencia de compra, como por ejemplo: que les permitan pagar contraentrega (21.3 %), que tengan el menor tiempo de entrega a domicilio posible (17.5 %) y que cumplan con las medidas de salud y bioseguridad necesarias durante la pandemia (15.3 %).



También existen otras razones, en un menor porcentaje de relevancia, pero que igualmente cobran importancia para los consumidores, como el hecho de que los comercios cuenten con cuotas sin intereses o financiamiento, oportunidad para la industria financiera para captar clientes, o que el proceso de devolución de un artículo que no resultó ser lo que esperaban sea fácil y rápido de realizar.



Para esta próxima jornada de Cyberlunes, las categorías de compra más buscadas por los usuarios en Google son Electrónicos (televisores, videojuegos y electrodomésticos), celulares y computadores. También, cuentan con gran favoritismo el vestuario, calzado y accesorios, y los artículos de belleza. Otra oportunidad para que los retailers enfoquen sus campañas en los productos más apetecidos por el público y les ofrezcan las mejores opciones a sus consumidores.



En síntesis, para que esta jornada de Cyberlunes resulte en beneficio de todos, son necesarias una buena promoción previa del evento, ofertas enfocadas en los productos correctos y, por supuesto, facilidades de compra en línea que inviten a las personas a seguir participando de estas fechas. Estos esfuerzos valdrán la pena, pues finalmente se trata de



una iniciativa que fomenta la reactivación económica, al tiempo que le permite a las personas acceder a los mejores precios del semestre, sin salir de casa.

JUAN GUILLERMO RESTREPO*Gerente de la industria de Retail en Google Colombia.