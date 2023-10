Las cuentas que hace el sector de carga por dos años de alzas que vendrían en el diésel

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) advierte varios riesgos porque el sector "no aguanta un sobrecosto más".



Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, alertó de que el sector se enfrentará a un coctel de sobrecostos, con el alza en los combustibles, el salario mínimo y los peajes.

A esto ahora hay que sumarle la propuesta del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de la subida en el precio del diésel que empezará en el mes de febrero, esto a razón de que el Gobierno espera igualar el precio de la gasolina corriente al precio internacional en el mes de enero.



De acuerdo con Hernández, el inicio del año es el momento más complejo para el sector, "porque en enero, si se incrementa el combustible como lo viene haciendo con la gasolina, que ha sido un incremento exponencial en menos de un año, a eso súmale que también va a incrementarse el salario mínimo, que van a subir al igual que todos los años los peajes, entonces es una combinación, un coctel de sobrecostos que realmente no somos capaces de asumir, mucho menos cuando se ha disminuido tan significativamente el volumen de la carga”, señaló.



La presidenta de Colfecar dijo además que no están siendo escuchados por el presidente Gustavo Petro, que les preocupan los bloqueos y la inseguridad en las vías, "todas las sugerencias, inquietudes y preocupaciones no están siendo tenidas en cuenta, y si nuevamente se radica la reforma laboral, vemos que no se está atendiendo ni el sentir ni las preocupaciones u objeciones que tenemos desde el sector empresarial”.

El ministro de Hacienda lo anunció este 11 de julio.

La propuesta del ministro Bonilla de subir el precio del diésel

Según lo indicado por Bonilla, el monto mensual será concertado con los actores del sector hasta igualar el precio internacional, es decir, 8.000 pesos, lo que tomará, en sus cálculos, entre 18 meses y dos años llegar a este precio, pues no será en una sola subida.



De ser en 18 meses, el incremento, en promedio, del precio del ACPM sería de $ 450 al mes; si es en 20 meses, el alza sería de $ 400, y de ser en 24 meses, de $ 350 pesos, aproximadamente.



Para el ministro, el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) a fin de este año será 94 por ciento responsabilidad del diésel, cerraría en $ 20 billones y al país aún le hace falta pagar $ 8 billones del año 2022. De los $ 20 billones, $ 17 billones corresponden a diésel y $ 3 billones, a la gasolina.



Con este aumento, el hueco fiscal a 2024 cerrará en $ 5 billones y para el año 2025 se cerraría la brecha.



Incluso ante la propuesta que había lanzado el gremio de revisar la mezcla de biodiésel en el diésel, bajando de 10 por ciento su participación al 5 por ciento , el ministro Bonilla la descartó, pues señaló que no se pueden permitir las implicaciones medioambientales que esta decisión acarrearía.



A su turno, Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte (Unidos), que reúne gremios como la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Colfecar, Defencarga, Fedetranscarga, Fedevolco, entre otros, dijo que "esa amenaza de llevar el diésel a $ 16.000 significará la quiebra total del transporte de carga y pasajeros”.



Además, hizo un llamado, pues aunque no ha aumentado en “año y medio”, el Gobierno nacional no ha cumplido con la instalación de mesas técnicas para abordar el precio del diésel.



"En enero se descongela el precio de los peajes, con un alza de lo que marque la inflación. Y subirá el diésel. Dos alzas que no sabemos si podemos contenerlas”, apuntó.

