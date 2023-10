Cuentas claras: precios reales de la vivienda nueva caen

En su columna semanal Cuentas Claras, Mauricio Galindo, editor económico de EL TIEMPO, ofrece las cifras alrededor de las noticias que sucedieron en los últimos 7 días.

En esta ocasión, la huella que dejan los apoyos sociales y los menores precios reales de la vivienda nueva, entre otros.



La huella que dejan los apoyos sociales

Los subsidios del Estado reducen la pobreza en 3 puntos y la pobreza extrema en 4, según Anif. En 2022, devolución de IVA, Ingreso Solidario y otros le quitaron 1,7 puntos a la primera y 2,3 puntos a la segunda; Colombia Mayor, 0,2 y 0,7 puntos; Jóvenes en Acción, 0,6 y 0,3; Familias en Acción, 0,5 y 0,7. Sin subsidios, la pobreza no sería de 36,6 % de la población sino de 39,6 %, y la extrema no sería 13,8, sino 17,8 %.

Menores ventas y menores precios

Los precios reales de la vivienda nueva caen de la mano de la histórica reducción de ventas que sufre ese sector. Según el índice que calcula el Banco de la República, esos precios, descontando la inflación, regresaron al mismo nivel que tenían en enero de 2020. Habían alcanzado un pico en diciembre del 2021, pero ahora están 9,5 % por debajo. El cálculo es para Bogotá y sus alrededores, Cali y Medellín.

Hay manera de crecer el doble en la región

La calidad del gobierno hace que América Latina crezca la mitad de lo que podría conseguir, de acuerdo con Americas Quarterly, publicación editada por el Consejo de las Américas. “Si la combinación de políticas públicas fuera mejor, la región podría crecer 4 % o un 5 % al año. Pero un 2,3 %, o quizá un poco más, sigue pareciendo progreso”, dice Brian Winter, editor jefe de ese medio.

El creciente flujo de las remesas del exterior

Los giros a sus familias de trabajadores en el exterior ha desacelerado algo y quizás no llegue a los US$ 10.000 millones este año. Pero tal vez sí supere los US$ 9.800 millones. Desde hace décadas es constante el crecimiento de este flujo, y lo cierto es que hace 23 años lo recibido en remesas en un año llega ahora en dos meses. Entre julio y agosto entraron US$ 1.649 millones. En el total del año 2000, US$ 1.578 millones.

