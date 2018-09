Cuentas claras: Los dólares que están llegando a los hogares

¿Llegarán las remesas a US$ 6.000 millones anuales? En los 12 meses terminados en julio, ya se acercaron, y llegaron a US$ 5.917 millones de dólares los giros de dinero que los trabajadores en el exterior envían a sus familias.



Ese monto es el más alto en toda la historia, pero los ingresos mensuales no dejan de crecer, y si la tasa se mantiene, se podrían superar los US$ 6.200 millones al finalizar el 2018.

La mayoría, muy cerca del salario mínimo

Mientras se retoma el debate por el proyecto para un alza extraordinaria del salario mínimo, un informe de BNP Paribas subraya que en Colombia dicho salario equivale al 87 % del salario promedio de los trabajadores del país, y al ser relativamente alto estimula la informalidad. En Chile y Costa Rica, el mínimo es de cerca del 70 % del salario medio, y en EE. UU. y México, no alcanzan el 40 %.

las pensiones en un cuarto de siglo

El último reporte de rendimientos de los fondos privados de pensiones señala que el interés real durante 24 años de esos ahorros ha sido de 8 % anual.



Eso significa que un dinero depositado y que se queda quieto, tras 9 años alcanzaría para comprar el doble de cosas. En el último año los rendimientos de estos fondos fueron de $ 12 billones, es decir que el promedio por trabajador afiliado fue de $ 790.000.

Si el IVA se llegara a devolver

Si se llegara a ejecutar la idea de que los pobres terminen no pagando IVA, mediante una devolución inmediata, podrían quedar sin pagar el impuesto unos 4 millones de hogares o 13 millones de personas.



De hecho, la base de datos del Sisbén recoge más gente. Al tiempo, el cobro al resto de consumidores se ampliaría a todos los productos. Hoy ya los productos gravados pesan el 51,7 % de la canasta familiar.



