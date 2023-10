En su columna semanal Cuentas Claras, Mauricio Galindo, editor económico de EL TIEMPO, ofrece las curiosas cifras alrededor de las noticias que sucedieron en los últimos 7 días. En esta ocasión, el techo de las remesas, los precios de la energía, la nostalgia por otras remesas, la baja de tasas entre otros.

Giros de trabajadores estarían en un techo

Los giros a sus familias de trabajadores en el exterior tenían un nivel de unos US$ 7.000 millones al año hasta el arranque de la pandemia. Con el covid, se redujeron en 2020, pero desde el 2021 comenzaron a lograr, mes a mes, nuevos récords continuos, hasta marzo de este año. Desde entonces, parecen estables en algo más de US$ 9.800 millones anuales, y tal vez no se llegue a los US$ 10.000 millones este año.

Precios de energía, a propósito de Ocde

Según la Ocde, Colombia es, entre los países de esa organización, el que tiene la segunda inflación energética más alta, con datos a julio. El alza anual de la canasta de energía llega a 22,3 %. La principal presión es por la gasolina, pues el aumento de combustibles para vehículos es 37,8 %; le siguen los lubricantes (parte de esta canasta), con 18,8 %. Luego están la electricidad, con 13,9 %, y el gas, con 13,4 %.

La producción cafetera en octubre alcanzó los 14 millones de sacos. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Razón para la nostalgia por las bonanzas

En los cafeteros hay nostalgia por la palabra bonanza. En uno de estos periodos de abundancia, el 14 de abril de 1977 la libra de café se negoció a US$ 3,32 en mercados internacionales, es decir, $ 119,52. Esa plata alcanzaba para lo que hoy sirven $ 38.000. En otras palabras, es como si por la carga de 125 kilos, que hoy vale $ 1,3 millones, hace 46 años se hubiera recibido el equivalente a $ 10,4 millones de hoy.

Gobierno nunca había votado por bajar tasas

Prácticamente desde el comienzo del gobierno, el año pasado, el presidente Gustavo Petro ha pedido que bajen las tasas de interés del Banco de la República. Y pese a esos llamados públicos, solo este viernes el Gobierno usó el voto que tiene en favor de bajar las tasas de interés. En 8 reuniones anteriores de la junta del banco, el Gobierno tuvo la oportunidad para votar por bajar los intereses, pero nunca lo hizo.

