Cuentas claras: Un par de meses con el desempleo al alza

En su columna semanal Cuentas Claras, Mauricio Galindo, editor económico de EL TIEMPO, ofrece las curiosas cifras alrededor de las noticias que sucedieron en los últimos 7 días.



En esta oportunidad, las relacionadas con la tasa de desempleo de Colombia en el grupo de la Ocde, la inflación, el transporte y la producción de carne.

Un par de meses con el desempleo al alza

Si bien el desempleo luce, en general, estable en los países de la Ocde, al que pertenece Colombia, de las 38 economías hay 18 en las que aumentó la desocupación en septiembre. Y el país es una de ellas. Además, Colombia es el único país en el que van 2 meses de aumento. En julio, la tasa era del 9,3 %, pasó al 9,5 % en agosto y al 9,7 % en septiembre. En todo el bloque, se ha mantenido en un 4,8 % en esos meses.

La inversión: un caso real de bajar de peso

Tras conocerse la caída del PIB en el tercer trimestre, que nadie la vio venir, se comentó mucho sobre el papel que jugó la reducción de la inversión. De hecho, la inversión cayó 29 veces lo que disminuyó el PIB total. El dramático desplome llevó a que la inversión pasara de ser un 23,5 % del PIB hace un año a solo el 15,7 %. Si la inversión solo se hubiera sostenido en niveles del año pasado, el PIB habría crecido un 7,6 %.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Alcaldía de Bogotá.

Millones que no se volvieron a subir al bus

El número de pasajeros de transporte urbano se redujo en el 2020 en medio de los confinamientos en un 60 %. Desde ahí, hay una recuperación, de acuerdo con el Dane. En el 2021, el rebote fue del 53,5 %. El año pasado se creció un 27,8 %, pero en el presente año solamente se aumenta un 2,7 %. De esta forma, aún se está 18 % por debajo del 2019, es decir, 5,9 millones de viajes menos al día que hace 4 años.

Kilos de comida por kilos de co2

La producción de carne de res tiene un reconocido efecto de emisiones de CO2 y es, de hecho, el alimento que más genera ese impacto. Para producir cada kilo se emiten 99 kilos de dióxido de carbono, según Visualcapitalist.com, Poore and Nemecek y Our World in Data. Por cada kilo producido, el café emite 29 kilos; el pollo, 10 kilos; los huevos, 4,7 kilos; el arroz, 4,5 kilos, y los bananos, 0,9 kilos.

Más noticias