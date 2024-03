Cuentas claras: el combustible para ir a media marcha

En la columna semana Cuentas Claras, entérese de las curiosas cifras alrededor de las noticias que sucedieron en los últimos 7 días.

En esta ocasión, la medida de las importaciones de Colombia, trabajos y su rentabilidad, el termómetro de la confianza, entre otros.

En la columna semana Cuentas Claras, entérese de las curiosas cifras alrededor de las noticias que sucedieron en los últimos 7 días.

El combustible para ir a media marcha

En enero, las importaciones disminuyeron 10,3 % con respecto a su valor en el mismo mes del año pasado. Y, prácticamente, toda esa caída se explica por las menores compras de materias primas y bienes intermedios. Es decir, el sector productivo está necesitando traer menos insumos para producir. De ese total, 7,8 puntos corresponden a menores compras de combustibles. Las máquinas están andando menos.

Trabajo forzoso con mayor rentabilidad

Los traficantes y delincuentes que tienen personas sometidas a trabajo forzoso obtienen de cada víctima ganancias de US$ 10.000 en promedio, según un informe de la OIT. Diez años atrás, eran US$ 8.269 (ajustados a la inflación), un aumento de la rentabilidad por cada víctima del 20 %. En total, las ganancias de las mafias son de US$ 236.000 millones, 37 % más que una década antes

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, al término de la junta directiva de la entidad de marzo del 2024. Foto:Banco de la República Compartir

Las tasas que no subían desde el 2007

Mientras en Colombia el Banco de la República acelera los recortes de la tasa de interés de referencia, esta misma semana, el Banco de Japón (emisor de ese país) subió sus tasas por primera vez en 17 años. De esta forma, quedaron en 0,1 % frente al 0,1 % negativo en que estaban. El banco central de Japón busca que la inflación llegue a la meta de 2 % anual. En enero, los precios subían a un ritmo de 2,2 %.

El termómetro de la confianza mundial

¿Estará la economía mundial más fuerte en el 2024 que en el 2025? El mayor nivel de optimismo ante esta pregunta hecha por Ipsos está en India, donde el 85 % de encuestados contestaron que sí. En el otro extremo, en Japón solo el 33 % dio esa respuesta. Entre 33 países, las respuestas optimistas de Colombia están en el puesto 12, con 54 %, por debajo del 62 % de México y del 60 % de Brasil.

Más noticias