Cuentas claras: de los salarios el crecimiento económico

Según la OIT, en la última década, los salarios de los trabajadores colombianos ganaron 9,4 % en su poder de compra. Si bien esa cifra muestra que es evidente que, en promedio, los trabajadores tienen más dinero que diez años atrás, su poder de compra va lento frente a la economía total. El crecimiento del poder adquisitivo de los salarios está lejos del 42 % que en ese mismo lapso creció el total de la economía.

Oportunidades, incluso en países pobres

Como es natural, la mayoría de los trabajadores migrantes se van a los países ricos. ¿Cuántos son la mayoría? El 68 % de 164 millones de personas, es decir, 111 millones de trabajadores. Pero las condiciones pueden ser tan duras que, incluso, hay 5,6 millones de trabajadores que migran a países de ingresos bajos. Son el 3,6 % del total de trabajadores migrantes que hay en el mundo, según la OIT.

La mayor cartera cibernética de la región

Colombia es el país de América Latina en el que se presta más dinero por plataformas de internet. Así se muestra en un estudio de S. Claessens que es retomado en un análisis de Anif. Aun así, esos préstamos, por persona, son apenas de US$ 2,8 al año, en promedio, lejos de los US$ 185 al año que se prestan por internet en China, en donde la ‘cibercartera’ anual llega a US$ 241.000 millones.

El reto de exportar más hacia China

China, para los exportadores, ha sido un reto tan apetecido como difícil de conquistar. Este año, las ventas a ese país se han logrado aumentar en 80 %, en los diez primeros meses. En particular en octubre, hubo un salto de 120 %. El país asiático ya es el segundo destino de las ventas colombianas, a donde va el 9 %, después del 26 % que va a EE. UU. Sin embargo, casi el 90 % de ese crecimiento es por combustibles.



MAURICIO GALINDO

Editor Economía

Twitter: @galmau