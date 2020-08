Lo que se espera de la economía en lo que queda del año

Tras conocerse la caída de la economía colombiana del segundo trimestre, de magnitud histórica, como en todo el mundo, los cálculos del año completo le apuntan a una caída de entre 5 y 7 %. Para que se termine dando ese resultado, se están previendo nuevas caídas en el tercero y el cuarto semestre del año. Pensando en esos posibles resultados anuales, en los trimestres las caídas serían de entre 2,8 y 6,8 %.



El deterioro, mes a mes, de las expectativas

La humanidad no tenía forma de ver el impacto de la pandemia, un fenómeno que nunca se había visto. Por ejemplo, en Colombia, los analistas consultados por FocusEconomics estimaban en febrero que la economía crecería 3,2 % en el 2020. Para marzo veían 3 %. En abril ya veían una caída de 1,1 %. En mayo, una caída de 3,1 %; en junio, de 4,2 %; en julio, de 4,3 %, y en agosto ven la caída en 5,8 %.

Un taxímetro de US$ 30 millones diarios

La deuda externa del país sigue creciendo y llega al 49,1 % del PIB del país. De acuerdo con el reporte más reciente del Banco de la República, en mayo el saldo de la deuda llegó a US$ 149.200 millones. Este monto es US$ 11.000 millones superior al que había en el mismo mes del año pasado. De esta manera, el endeudamiento externo de Colombia crece a una tasa de US$ 30 millones diarios.



Una caída que ya era dura sin la pandemia

De acuerdo con un informe del BID sobre el impacto del covid en las economías de los países andinos, la producción de Venezuela podría sufrir una contracción del 30 % durante el presente año. Pero llama la atención que la estimación que menciona el informe, que había antes del estallido de la pandemia, era de una caída del 10 % en el PIB venezolano. Lo que distintas economías caerán por el contagio.

