La inflación tristemente está de moda en el mundo, pero en 50 años hay cosas que han subido mucho más que la inflación en EE. UU. Según Marketplace.org, en 1972 una casa valía (a precios actuales) US$ 189.500, y ahora vale US$ 440.300; una carrera en universidad privada pasó de US$ 20.700 a US$ 56.100; los gastos de bolsillo en salud, de 915 a 1.350; un carro nuevo, de 26.100 a 48.200.

Los ‘Ninis’ que están en edad de jubilación

Según Colpensiones, en Colombia 7,1 millones de personas están en edad de retiro (mujeres de más de 57 años y hombres de más de 62), pero 5,5 millones no tienen pensión. Solo 1,6 millones la tienen, y 1,7 millones reciben el subsidio de Colombia Mayor. Sin pensión ni subsidio son 3,8 millones. De ellos, 2 millones aun trabajan: 1,8 millones de mayores ni son pensionados, ni subsidiados ni trabajan.

El acelerón que dieron los hogares

La producción total de la economía del país creció 12,6 % en el segundo trimestre. Pero el consumo de los hogares creció más, 14,6 %. De hecho, el aumento del gasto de los hogares en el trimestre equivale al 86 % del crecimiento del PIB. El mayor aporte al aumento del consumo de los hogares es en restaurantes y hoteles, que pone el 21 %; le siguen transporte, con 20,3 %, y ropa y calzado, con 16, 8 %.

Y la frenada que comenzó en julio

Tras el fuerte ritmo económico hasta junio, estos son los primeros indicios de freno vistos en julio: el gasto de los hogares pasó de crecer 4,6 % en junio a 2,1 % en julio, según Raddar; las ventas de carros, según Andemos, solo crecieron 0,6 % en julio, frente a 9,5 % en lo corrido del año; las de motos bajaron 2,9 % en julio. Y el 42 % de comerciantes dijo que sus ventas crecieron, frente a 65 % un año atrás.

MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

En Twitter: @galmau