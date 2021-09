Amazon vale lo mismo que produce Irán en todo un año

En el último escalafón de BrandZ, la marca más valiosa de comercio al por menor en el mundo es Amazon. Hasta ahí no hay sorpresas. Lo que sí sorprende es que esta marca vale lo mismo que lo que produce en un año Irán; son 684.000 millones de dólares. Además, su valor creció 64 % en el último año. De lejos, en el segundo lugar está Alibaba, que vale 197.000 millones de dólares, lo que produce Irak en un año.



Sectores que impulsan la recuperación

En los primeros siete meses del año, la actividad económica del país ya fue 0,7 % superior a la del mismo periodo del 2019, antes de la pandemia. El mayor crecimiento es el de la administración pública, seguridad social, salud y educación, con 8,5 % más que en 2019. Le siguen las actividades financieras, con 5,5 %. Entre tanto, el conjunto de industria y construcción sigue 5,7 % por debajo del 2019.

La amenaza de jornadas de trabajo excesivas

El factor que más causa muertes en el trabajo en el mundo es laborar jornadas largas (más de 55 horas a la semana), con el 40 % de las muertes, según un informe de la OIT. Le sigue la exposición a material particulado, gases y humo, con el 24 %. Las lesiones ocupacionales, el 19 %. En resumen, los accidentes causan el 29 % de las muertes por el trabajo, y el 81 % es debido a enfermedades.



Quienes traen y quienes se llevan la platica

En la primera mitad de este año, Suiza, España y EE. UU. fueron los países que trajeron mayor inversión extranjera directa al país. Con US$ 2.558 millones, representan el 88 % de los recursos llegados a Colombia. En cambio, el país que más desinvirtió fue Bermudas, que se llevó US$ 19 millones; le siguen Austria, que sacó US$ 11,5 millones; Venezuela, con US$ 10 millones, e Irlanda, que se llevó US$ 9,4 millones.

