Estaría a salvo cuarta parte de la canasta familiar que no tiene IVA

Los primeros acuerdos logrados este lunes en la negociación que adelantan el Gobierno y el Congreso para ajustar la reforma tributaria, tras el inminente borrón del punto que incluye la propuesta original para gravar con IVA casi toda la canasta familiar, se produjeron ya, según la versión de los parlamentarios.

Aunque el llamado del director de la Dian, José Andrés Romero, es “a mirar todo como una integralidad”, el senador Richard Aguilar indicó que ya habría luz verde para dejar por fuera de la lista de productos con IVA los cuadernos, los lápices, los vehículos eléctricos, la vivienda usada y el transporte de carga. En el tema específico de los productos más sensibles de la canasta familiar, como son los alimentos, la discusión ha demandado más debate. Algunos congresistas hablan de haber logrado ya acuerdo para que se excluyan el huevo, el arroz, frutas y legumbres.



Durante la jornada de estudio y reorganización del proyecto de ley que se realizó ayer y que se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Ministerio de Hacienda, con la participación de los ponentes de la iniciativa y los representantes del Gobierno (Ministerio de Hacienda y Dian), se evacuaron 85 propuestas parlamentarias, pero en el mismo día se recibieron otras 50, según indicó una fuente de la mesa de trabajo.



Así las cosas, ya estaría sin IVA la cuarta parte del gasto que en el proyecto original pasaba de no tener el impuesto a contar con la tarifa de 18 por ciento.



La propuesta original gravaba productos que pesan el 19 por ciento de la canasta familiar, y de esos, ya quedarían por fuera bienes y servicios que pesan el 5,2 por ciento del gasto de los hogares.

Más piezas en el debate

Aunque las discusiones en el país han girado en torno al IVA a la canasta familiar, una vez abordado extensamente el tema empiezan a ponerse nuevas piezas en el debate.



El Partido Liberal, que, al igual que las demás bancadas políticas, se declaró anti-IVA, ratificó este lunes que está dispuesto a apoyar al Gobierno en la tarea de buscar los 14 billones de pesos que demanda el presupuesto del 2019. No obstante, puso sobre el tapete “la regresividad de la reforma”, por lo que invitó a jugar con otras cartas para financiar el hueco presupuestal. “No creemos que se requieran 14 billones de pesos. Tal vez la mitad esté bien justificada. Este apretón fiscal lo vemos excesivo e inequitativo. Financiar los beneficios tributarios gravando la canasta familiar no nos parece justo”.



Desde esa perspectiva, pidieron incluir en la baraja de posibilidades financieras que se estudian, por ejemplo, una mayor reducción del gasto público. “En la coyuntura actual, no nos parece buena política incrementar el gasto público en 1 por ciento del PIB (producto interno bruto), hasta 24,5 por ciento. Es un punto más en relación con el presupuesto de 2017 y prácticamente pone de lado la austeridad y la compresión del gasto que el Gobierno ha venido ofreciendo”.



Para el senador Milton Rodríguez, si bien es mucho el avance logrado, nada se puede dar por sentado todavía. “Una cosa es el análisis de proposiciones y otra es lo que va en definitiva en la ponencia para debate que es donde estará lo que se aprobará”.



Entre tanto, el exdirector de la Dian Horacio Ayala advirtió sobre el peligro que representa modificar el contenido de la reforma a partir del ‘lobismo’. “Los parlamentarios y ‘lobistas’ que representan a los grupos económicos terminan anteponiendo sus propios intereses”.



La mesa de trabajo se extenderá durante toda esta semana y parte de la próxima, además de incluir dos audiencias públicas (en Bogotá y en Barranquilla). Luego de esto, la expectativa es poder contar con una ponencia definitiva, que será debatida y votada en la última semana de noviembre, en comisiones económicas del Congreso.



